Công bố quyết định về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Chiều 7/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành và 17 hội quần chúng của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp xã” và công nhận các hội quần chúng Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp xã” và công nhận 17 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của UBND tỉnh về công nhận các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Theo đó, các hội là đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo đúng quy định. Các đơn vị hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, không vì mục tiêu lợi nhuận và tuân thủ quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho các hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và 17 hội khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo đúng quy định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ quá trình tiếp nhận, bảo đảm nhanh chóng, đồng bộ, đúng quy định.

Cùng với việc chuyển giao, các hội cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động sau sắp xếp; tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh về tinh gọn tổ chức bộ máy.

Các hội phải nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tôn chỉ, mục đích, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tích cực tham gia các chương trình phối hợp của MTTQ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với công tác đại hội, đến nay đã có 7/17 hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị 10 hội còn lại tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2026-2031; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình hành động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát huy vai trò trung tâm trong công tác phối hợp, định hướng và thống nhất hành động. Đồng thời rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa MTTQ với các hội và giữa các hội với cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, chỉ đạo MTTQ cấp xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện việc công nhận, sắp xếp các hội quần chúng trên địa bàn đúng quy định, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả sau sắp xếp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả; phát huy tốt vai trò của tổ chức hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lê Hợi