Cụm thi đua các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên sơ kết 6 tháng năm 2026

Sáng 7/8, tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Cụm thi đua các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban TĐ-KT Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Hội nghị sơ kết không chỉ là dịp để các địa phương trong Cụm đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2026 mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, hiệu quả, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Để hội nghị đạt kết quả thiết thực, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất một số nội dung như: Tiếp tục đổi mới tư duy về công tác thi đua, xác định thi đua phải thực sự trở thành động lực phát triển; nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua theo hướng thực chất, hiệu quả; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo hướng kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc...

Đại biểu các tỉnh trong Cụm thi đua dự hội nghị.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển” của Cụm thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng tin tưởng hội nghị sẽ thống nhất được nhiều giải pháp thiết thực, góp phần tiếp tục đổi mới công tác TĐ-KT, tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa báo cáo công tác thi đua của Cụm.

Cụm thi đua các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên gồm 8 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các tỉnh trong Cụm đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh phát động phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Nội dung thi đua ngày càng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tận dụng, khai thác được tiềm năng, lợi thế mạnh của từng tỉnh, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để các phong trào thi đua trong Cụm, đặc biệt là phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả Cụm thi đua các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐ-KT trong tình hình mới.

Tích cực rà soát, hoàn thiện thể chế, các quy trình, quy định về TĐ-KT theo hướng cải cách triệt để các thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt với Luật TĐ-KT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số”.

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả công tác TĐ-KT theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ để đánh giá TĐ-KT...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Trưởng Ban TĐ-KT Trung ương Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh; Phó Trưởng Ban TĐ-KT Trung ương Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Khánh Hòa.

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