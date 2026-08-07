Nâng cao chất lượng phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 7/8, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị khảo sát thực trạng chất lượng phản biện xã hội (PBXH) của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán nhấn mạnh, hoạt động PBXH ngày càng được thực hiện bài bản, bám sát yêu cầu thực tiễn, tập trung vào những nội dung lớn, những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau hoặc có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Nhiều ý kiến phản biện có cơ sở khoa học, có tính thực tiễn cao đã được các cơ quan chủ trì nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, góp phần hoàn thiện dự thảo văn bản, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, qua hơn 13 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, chất lượng PBXH đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng thực chất và đi vào chiều sâu.

Nhiều ý kiến phản biện được chuẩn bị công phu, có cơ sở khoa học và thực tiễn, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; nhiều kiến nghị xác đáng đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung ngay trong quá trình hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Kết quả phản biện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà còn phát huy dân chủ, tăng cường sự tham gia của Nhân dân vào quá trình xây dựng chính sách, củng cố sự đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thành viên Hội đồng tư vấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức PBXH; đồng thời, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng PBXH đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong giai đoạn mới.

TS Nguyễn Văn Pha phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha đánh giá các ý kiến thảo luận tâm huyết, sát thực tiễn của các đại biểu.

Đồng chí cho rằng, những ý kiến tại hội nghị là cơ sở thực tiễn quan trọng để đoàn khảo sát nghiên cứu, đề xuất các khuyến nghị, giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động PBXH của MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới.

Phan Nga