Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Theo nghị quyết được thông qua, Chính phủ khóa XVI có 6 Phó Thủ tướng, gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo chương trình ngày họp thứ 3, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng nay (8/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, Quốc hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ khóa XVI.

Kết quả như sau: có 485 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97% tổng số ĐBQH), trong đó có 484 đại biểu tán thành. Theo đó, danh sách Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà có tên sau: Ông Phạm Gia Túc; ông Phan Văn Giang; bà Phạm Thị Thanh Trà; ông Hồ Quốc Dũng; ông Nguyễn Văn Thắng; ông Lê Tiến Châu.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 17 đồng chí, gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ./.

Theo Vietnam+