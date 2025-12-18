Quốc hội Mỹ chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt Syria

Theo AFP, Quốc hội Mỹ ngày 17/12 đã bỏ phiếu chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Syria dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad, mở đường cho việc khôi phục đầu tư vào quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)

Thượng viện Mỹ đã thông qua việc bãi bỏ Đạo luật Caesar năm 2019 trong khuôn khổ một gói dự luật quốc phòng thường niên quy mô lớn.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện đạt tỷ lệ 77 phiếu thuận, 20 phiếu chống. Dự luật này trước đó đã được Hạ viện phê chuẩn và dự kiến sẽ được Tổng thống Trump ký ban hành.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hai lần đình chỉ việc thực thi các biện pháp trừng phạt, đáp lại lời kêu gọi từ Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, những đồng minh của chính phủ mới do cựu phần tử thánh chiến Ahmed al-Sharaa đứng đầu.

Thượng nghị sỹ Jeanne Shaheen, thành viên Dân chủ hàng đầu của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết việc bãi bỏ, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nghị sỹ hai đảng, “là một bước đi mang tính quyết định nhằm trao cho người dân Syria cơ hội thực sự để tái thiết sau nhiều thập kỷ chịu đựng đau khổ không thể tưởng tượng nổi.”

Đạo luật Caesar, được đặt theo tên một nhiếp ảnh gia ẩn danh từng ghi lại các hành vi tàn bạo trong các nhà tù của chính quyền Assad, đã hạn chế nghiêm ngặt đầu tư và cắt Syria khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế.

Lực lượng của ông Sharaa đã chiếm Damascus trong một chiến dịch chớp nhoáng cách đây một năm.

Ông Sharaa - hiện xuất hiện với hình ảnh doanh nhân và tìm cách cải thiện quan hệ với phương Tây - được cho là đã tạo ấn tượng với Tổng thống Trump, trong đó có cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên trong chuyến thăm Riyadh của nhà lãnh đạo Mỹ hồi tháng Năm./.

Theo TTXVN