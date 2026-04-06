Quốc hội khóa XVI bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, trong đó có 2 thành viên là nữ

Danh sách 6 đồng chí được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI gồm: Ông Nguyễn Hồng Diên, ông Nguyễn Doãn Anh, bà Nguyễn Thị Thanh, bà Nguyễn Thị Hồng, ông Nguyễn Khắc Định và ông Đỗ Văn Chiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều nay (6/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI được thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo nghị quyết được thông qua, Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hồng Diên.

Trong số 6 nhân sự vừa được bầu, có 3 nhân sự mới là ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Có 3 nhân sự tái cử Phó Chủ tịch Quốc hội là ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn cho các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cũng theo kết quả công bố, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, với 487/487 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ngay sau khi công bố kết quả, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết phê chuẩn cho các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội./.

Theo Vietnam+