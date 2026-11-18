Quốc hội Israel bầu chủ tịch mới thuộc phe đối lập với Thủ tướng Netanyahu

Quốc hội Israel tối 17/11 đã bầu nghị sĩ Matan Kahana, thuộc phe đối lập với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, làm Chủ tịch Quốc hội mới. Kết quả này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong tương quan quyền lực tại cơ quan lập pháp Israel, tạo điều kiện để các lực lượng đối lập gia tăng ảnh hưởng đối với chương trình nghị sự, trong bối cảnh đàm phán thành lập chính phủ mới vẫn đang diễn ra.

Theo kết quả bỏ phiếu, ông Matan Kahana đã giành được 66 phiếu ủng hộ so với 52 phiếu của ứng cử viên Ofir Katz thuộc đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, chính thức thay thế người tiền nhiệm Amir Ohana, một đồng minh thân cận của ông Netanyahu.

Đáng chú ý, việc ông Kahana nhận được sự ủng hộ của các đảng Arab giúp phe đối lập củng cố vị thế tại Quốc hội. Với cương vị mới, Chủ tịch Quốc có thể thúc đẩy cho phe đối lập xúc tiến kế hoạch bãi bỏ một số đạo luật từng được thông qua trong gói cải cách tư pháp của chính phủ tiền nhiệm trước khi nội các mới chính thức nhậm chức.

Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội diễn ra trong lúc ông Gadi Eisenkot, cựu Tham mưu trưởng quân đội Israel và hiện là lãnh đạo đảng Yashar, đang đẩy mạnh đàm phán để thành lập chính phủ liên minh mới. Theo quy định, ông Eisenkot phải hoàn tất việc lập chính phủ trước ngày 6/12 tới và có thể được Tổng thống Israel gia hạn thêm tối đa hai tuần nếu cần.

Trong cuộc bầu cử ngày 27/10, các lực lượng đối lập với Thủ tướng Netanyahu giành được 67 trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội. Tuy nhiên, khả năng tập hợp đa số để thành lập chính phủ vẫn đối mặt với những trở ngại nhất định. Trong số ghế mà khối này giành được, các đảng Arab nắm giữ 19 ghế, song một số đối tác tiềm năng trong liên minh của ông Eisenkot không chấp nhận sự tham gia hoặc ủng hộ của các đảng này.

Như vậy, dù đã giành thêm lợi thế tại cơ quan lập pháp, phe đối lập Israel vẫn phải giải quyết những khác biệt về thành phần liên minh nếu muốn chuyển ưu thế về số ghế thành khả năng thành lập chính phủ mới.

Thanh Giang