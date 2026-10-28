Bầu cử Israel: Hai khối chính ngang ghế, đối lập tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên Netanyahu

Các cuộc thăm dò sau bầu cử được cập nhật tại Israel cho thấy khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và khối đối lập do ông Gadi Eisenkot dẫn đầu cùng giành 51 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế, trong khi các đảng Arab được dự báo có 18 ghế. Kết quả sơ bộ cho thấy chưa có khối nào đạt đa số cần thiết để thành lập chính phủ, trong bối cảnh ông Eisenkot tuyên bố cử tri đã lựa chọn sự thay đổi.

Theo các cuộc thăm dò sau bầu cử được đài truyền hình công cộng Israel và kênh Channel 13 cập nhật sáng 28/10, cuộc cạnh tranh giữa hai khối chính vẫn chưa ngã ngũ. Cả khối của Thủ tướng Netanyahu và khối đối lập do cựu Tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot lãnh đạo đều được dự báo giành 51 ghế, thấp hơn 10 ghế so với ngưỡng 61 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Quốc hội Israel (Knesset).

Theo dự báo, đảng Likud của ông Netanyahu vẫn là đảng lớn nhất với 27 ghế, tiếp theo là đảng Yashar của ông Eisenkot với 23 ghế và liên minh Together của cựu Thủ tướng Naftali Bennett với 13 ghế. Hai đảng Arab là Liên minh chung và Liên minh Arab Thống nhất (Ra'am) lần lượt được dự báo giành 11 và 7 ghế.

Các số liệu cập nhật đã thu hẹp lợi thế ban đầu của phe đối lập. Trước đó, đài truyền hình công cộng Israel và Channel 13 dự báo khối của ông Eisenkot giành 53 ghế, so với 50 ghế của khối ông Netanyahu và 17 ghế của các đảng Arab. Trong khi đó, Channel 12 đưa ra dự báo tương ứng là 52, 50 và 18 ghế. Những khác biệt này cho thấy cục diện vẫn có thể thay đổi khi quá trình kiểm phiếu tiếp tục.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại Tel Aviv sáng sớm 28/10, ông Eisenkot tuyên bố người dân Israel đã bỏ phiếu cho sự thay đổi, đồng thời kêu gọi ông Netanyahu rời chính trường. Ông cảnh báo Thủ tướng không nên sử dụng vấn đề an ninh quốc gia để phục vụ mục đích chính trị, đồng thời kêu gọi các cơ quan an ninh chỉ hành động vì lợi ích của người dân.

Ông Eisenkot khẳng định sẽ phối hợp với các đối tác để thành lập một chính phủ đại diện cho các tầng lớp xã hội, nhấn mạnh việc tổ chức một cuộc bầu cử mới sẽ là sai lầm. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận kết quả cuối cùng chưa được công bố. Lãnh đạo phe đối lập cam kết chấm dứt tình trạng chia rẽ và kích động trong đời sống chính trị, đồng thời thúc đẩy chính sách nghĩa vụ quân sự.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 77,7%, mức cao nhất kể từ năm 1999 và tăng 7,1 điểm phần trăm so với cuộc bầu cử năm 2022. Các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 22 giờ ngày 27/10 theo giờ địa phương, sau đó công tác kiểm phiếu được tiến hành.

Các cuộc thăm dò sau bầu cử chỉ phản ánh dự báo ban đầu, không phải kết quả chính thức. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố ngày 4/11. Việc chưa có khối nào đạt đa số đồng nghĩa quá trình thương lượng giữa các đảng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng thành lập chính phủ tiếp theo của Israel.

Thu Uyên