EU giải ngân gần 10 tỷ euro hỗ trợ Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã thông qua khoản giải ngân gần 8 tỷ euro cho Kiev theo Cơ chế hỗ trợ Ukraine, đồng thời chuyển thêm 1,71 tỷ euro để hỗ trợ nước này mua sắm vũ khí, đạn dược và các hệ thống phòng không.

Theo Hội đồng EU, khoản giải ngân gần 8 tỷ euro ngày 16/11 là đợt thanh toán đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay trong khuôn khổ Cơ chế hỗ trợ Ukraine, trong đó, khoảng 5 tỷ euro được lấy từ nguồn của khoản vay hỗ trợ Ukraine năm 2026. Việc giải ngân được thông qua sau khi Kiev hoàn thành hơn 20 bước cải cách trong các lĩnh vực như tư pháp, chống tham nhũng và rửa tiền, quản lý tài sản nhà nước, năng lượng, môi trường, chuyển đổi số và phát triển khu vực.

Nguồn tài chính này nhằm củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước, đồng thời hỗ trợ công cuộc phục hồi, tái thiết và hiện đại hóa Ukraine. Sau đợt giải ngân, tổng số tiền nước này nhận được theo Kế hoạch Ukraine từ giữa năm 2024 sẽ vượt 40 tỷ euro.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) đã chuyển 1,71 tỷ euro cho Ukraine từ khoản vay hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro. Người phát ngôn EC Balázs Ujvári cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để mua đạn dược, tên lửa và các hệ thống phòng không do EU sản xuất, trong đó có radar cảnh báo sớm. Khoản hỗ trợ nhằm đáp ứng những nhu cầu quân sự cấp thiết của Ukraine.

Theo ông Ujvári, đến hết năm 2026, Ukraine vẫn còn khoảng 23,6 tỷ euro hỗ trợ tài chính từ EU, trong đó gần 19 tỷ euro thuộc khoản vay hỗ trợ nói trên. Số tiền này dự kiến bao gồm 10,2 tỷ euro dành cho năng lực phòng thủ của các lực lượng vũ trang và 9 tỷ euro hỗ trợ ngân sách.

Theo EC, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát tháng 2/2022, EU và các quốc gia thành viên đã cung cấp tổng cộng 237,6 tỷ euro hỗ trợ cho Kiev, trong đó có 3,8 tỷ euro từ nguồn thu phát sinh từ các tài sản Nga bị phong tỏa.

Ngọc Liên