Israel: Ông Netanyahu tiếp tục nhận hậu thuẫn, phe đối lập khởi động đàm phán liên minh

Ba trong số bốn đảng thuộc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/11 xác nhận sẽ đề cử ông tiếp tục thành lập chính phủ mới, trong khi các đảng đối lập cũng bắt đầu đàm phán liên minh nhằm thay đổi chính quyền. Tuy nhiên, tương quan lực lượng tại Quốc hội và bất đồng về khả năng hợp tác với các đảng Arab đang khiến cục diện chính trị Israel tiếp tục bế tắc.

Liên minh cánh hữu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã loại trừ kịch bản hợp tác với các đảng Arab. Trong động thái đáng chú ý mới nhất của phe này, ngày 3/11, 3 đảng trong liên minh gồm đảng Shas, đảng Chủ nghĩa Phục Quốc Do thái Tôn giáo và đảng Sức mạnh Do thái thông báo sẽ đề cử đương kim Thủ tướng Netanyahu thành lập Chính phủ mới.

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo bốn đảng đối lập Do Thái gồm Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Golan và Avigdor Liberman đã họp tại Herzliya, nhất trí khởi động ngay tức thì các cuộc đàm phán về Chính phủ liên minh mới, cùng một chiến lược điều phối tại Nghị viện, trước trước khi Quốc hội nhiệm kỳ mới tuyên thệ ngày 10/11.

Lãnh đạo 4 đảng nhất trí lập tức hành động để thay thế Chính phủ hiện hành bằng một Chính phủ khẩn cấp quốc gia, đồng thời xác lập một thế đa số hoạt động tại Quốc hội. Các bên cũng ủng hộ đề xuất trao cho ông Eisenkot cơ hội đầu tiên thành lập chính phủ mới.

Tuy nhiên, bài toán giành đa số tại Quốc hội vẫn là trở ngại lớn nhất. Sau cuộc bầu cử ngày 27/10, khối của ông Netanyahu có 53 ghế, trong khi các đảng đối lập Do Thái chỉ nắm 48 ghế. Hai đảng Arab giành tổng cộng 19 ghế, trở thành lực lượng có vai trò quan trọng đối với khả năng hình thành đa số nghị viện.

Theo kế hoạch, hôm nay 4/11, kết quả bầu cử chính thức được trình lên Tổng thống Issac Herzog để bắt đầu tiến trình tham vấn thành lập Nội các. Trường hợp các bên không thể thỏa hiệp về một liên minh cầm quyền mới, Israel sẽ phải giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử lại vào đầu năm sau.

Thanh Giang