ASEAN+3 thúc đẩy hợp tác, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và tăng trưởng bền vững

Ngày 17/11, Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29 đã diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines, với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN cùng đại diện Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Hội nghị tập trung thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm ứng phó với những bất ổn và khủng hoảng toàn cầu, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. kêu gọi các nước Đông Nam Á và Đông Á chuyển hóa sức mạnh hợp tác thành những kết quả thiết thực, nhất là trong bảo đảm nguồn cung lương thực và năng lượng trước những gián đoạn trên thế giới. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối hoạt động thương mại hàng hải và logistics với bảo đảm an ninh các nguồn cung thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng các nước cần phối hợp nâng cao năng lực ứng phó với những cuộc khủng hoảng đan xen, củng cố khả năng chống chịu và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong tương lai. Theo ông, xung đột và những cú sốc tại một khu vực có thể nhanh chóng tác động đến đời sống người dân trên toàn thế giới, khiến vai trò của cơ chế ASEAN+3 ngày càng trở nên quan trọng. Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng góp vào việc định hình chặng đường phát triển tiếp theo của cơ chế ASEAN+3, vốn sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm 2027.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết Tokyo sẽ phối hợp với các nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm nâng cao khả năng chống chịu, thúc đẩy quyền tự chủ trong các quyết định và hướng tới thịnh vượng chung.

Đại diện Trung Quốc, Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trương Trụ, nhấn mạnh lòng tin lẫn nhau là nền tảng của hợp tác, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường xây dựng lòng tin, đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua hai tuyên bố quan trọng, gồm Tuyên bố ASEAN+3 về Thương mại hàng hải và Kết nối logistics, và Tuyên bố ASEAN+3 về Tăng cường khả năng chống chịu của an ninh năng lượng và an ninh lương thực trước các cú sốc bên ngoài và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ngọc Liên