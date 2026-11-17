COP31 công bố bản Dự thảo thỏa thuận đầu tiên

Các nhà đàm phán tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), diễn ra tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố bản dự thảo thỏa thuận đầu tiên, nhằm thu hẹp bất đồng giữa các quốc gia về nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu. Tuy nhiên, những khác biệt trong quan điểm cho thấy tiến trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sẽ còn nhiều khó khăn trước thời hạn dự kiến ngày 20/11.

Bản dự thảo dài 18 trang đề cập đến nhiều vấn đề còn gây tranh cãi, trong đó có lộ trình giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nguồn tài chính hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu và các mục tiêu chuyển dịch năng lượng.

Ông Chris Bowen, trưởng đoàn đàm phán của Australia trong cơ chế đồng chủ trì cùng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một số nội dung trong dự thảo đã vấp phải sự phản đối của một số quốc gia. Tuy nhiên, theo ông, việc đưa những vấn đề chưa đạt được đồng thuận vào thảo luận là cần thiết để các bên tìm kiếm tiếng nói chung trong những ngày tới.

Một trong những bất đồng lớn nhất liên quan đến tương lai của nhiên liệu hóa thạch - nguồn phát thải khí nhà kính chủ yếu. Dự thảo đưa ra hai phương án diễn đạt: một phương án nhắc lại cam kết tại COP28 năm 2023 về chuyển dịch khỏi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch; phương án còn lại đặt mục tiêu tham vọng hơn là từng bước loại bỏ các nguồn năng lượng này. Tuy nhiên, cả hai nội dung đều có nguy cơ không được đưa vào thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, các bên cũng chưa thống nhất về đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu lên 35% vào năm 2035, cũng như mức đóng góp tài chính của các nước giàu để hỗ trợ những quốc gia nghèo hơn thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những bất đồng diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một năm với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, từ cháy rừng tại châu Âu đến thảm họa tan chảy sông băng gây chết người tại Nepal. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố tháng trước, thế giới đang trên đà vượt ngưỡng nóng lên 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ngọc Liên