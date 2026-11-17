Nhật Bản đề xuất cơ chế hợp tác an ninh dầu mỏ chung tại châu Á

Tại Hội nghị cấp cao Cộng đồng châu Á không phát thải (AZEC) lần thứ 4 diễn ra ở Manila (Philippines) ngày 17/11, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đề xuất thành lập Lực lượng đặc trách an ninh dầu mỏ châu Á (Asia Oil Security Task Force), nhằm tăng cường phối hợp bảo đảm nguồn cung và dự trữ dầu trong các tình huống khẩn cấp.

Sáng kiến này hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp giữa các quốc gia châu Á trong mua sắm, dự trữ và bảo đảm nguồn cung dầu khi xảy ra khủng hoảng năng lượng. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của Tokyo nhằm tăng cường khả năng ứng phó của khu vực trước những gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng.

Theo đề xuất của Nhật Bản, lực lượng đặc trách sẽ phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), có trụ sở tại Jakarta (Indonesia). Cơ chế này được kỳ vọng hỗ trợ các nước chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về dự trữ dầu chiến lược, đồng thời tăng cường phối hợp trong việc bảo đảm nguồn cung khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Tokyo dự kiến thúc đẩy sáng kiến xây dựng hệ thống dự trữ dầu chung do Philippines dẫn dắt, trong đó xem xét tận dụng các bể chứa dầu chưa được sử dụng hết công suất tại Nhật Bản. Sáng kiến cũng hướng tới thiết lập cơ chế cho phép các quốc gia trong khu vực được ưu tiên mua dầu trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế châu Á phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng nhập khẩu và dễ bị tác động trước những biến động địa chính trị. Nhật Bản cũng đã triển khai khuôn khổ hợp tác POWERR Asia từ tháng 4/2026, với mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng năng lượng khu vực, hỗ trợ mua sắm dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và phát triển hệ thống dự trữ chiến lược.

Hội nghị cấp cao AZEC lần thứ 4 có sự tham gia của 11 nền kinh tế, gồm Nhật Bản, Philippines, Australia, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đây là khuôn khổ hợp tác do Nhật Bản khởi xướng, hướng tới đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng. Thông qua các sáng kiến mới, Tokyo kỳ vọng mở rộng hợp tác khu vực, củng cố khả năng ứng phó trước những cú sốc nguồn cung và nâng cao tính ổn định của hệ thống năng lượng châu Á.

Thu Uyên