Thanh Hóa có 8 nhà giáo được vinh danh nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026. Tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 8 nhà giáo, cán bộ quản lý được vinh danh.

8 nhà giáo, cán bộ quản lý của tỉnh được vinh danh lần này gồm: Mai Thị Hạnh Lê, Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; Th.s Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực; ông Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức; bà Nguyễn Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Thọ, xã Thăng Bình; bà Lê Thị Hòa, giáo viên Trường THCS Trần Phú, xã Nông Cống; bà Trịnh Thị Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Định Tân, xã Định Tân; bà Bùi Thị Tú, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Như Thanh; bà Lê Thị Thủy, Tổ phó chuyên môn Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Trong số 335 nhà giáo được nhận bằng khen, 70 cá nhân sẽ đại diện tham dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương tại Hà Nội và chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội vào ngày 19/11, tại Hà Nội.

Theo Bộ GDĐT, 335 nhà giáo được vinh danh chỉ là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ đông đảo nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước. Phía sau lễ tuyên dương còn có rất nhiều thầy cô chưa từng được xướng tên trên sân khấu, nhưng vẫn bền bỉ đến lớp, chăm lo cho học trò, chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu, hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh, cộng đồng.

Linh Hương