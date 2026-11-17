Thượng viện Mỹ đề xuất ngân sách quốc phòng hơn 1.070 tỷ USD

Tin liên quan: Thượng viện Mỹ vượt rào cản cho ngân sách quốc phòng kỷ lục

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ vừa công bố dự luật ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2027, với mức đề xuất khoảng 1.072,7 tỷ USD, tập trung tăng cường năng lực quân sự, mở rộng sản xuất vũ khí, đóng tàu và phát triển công nghệ quốc phòng tiên tiến. Dự luật cũng dành nguồn lực đáng kể cho các chương trình hỗ trợ an ninh và duy trì ảnh hưởng của Mỹ ở nước ngoài.

Theo tài liệu do Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện công bố, khoản ngân sách gần 1.100 tỷ USD được đề xuất dành cho Bộ Quốc phòng và cộng đồng tình báo Mỹ. Các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư gồm sản xuất đạn dược, công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) và chống UAV, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, vũ khí thế hệ mới, năng lực không gian, hiện đại hóa lực lượng chiến lược và đóng tàu quân sự.

Đáng chú ý, gần 69 tỷ USD trong tổng ngân sách trên được chuyển từ khoản chi bắt buộc mà chính quyền Mỹ từng đề xuất thông qua cơ chế hòa giải ngân sách sang nguồn chi tùy nghi. Theo các nghị sĩ Cộng hòa, cách phân bổ này nhằm bảo đảm nguồn tài chính ổn định và lâu dài cho những năng lực quân sự trọng yếu.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Chủ tịch Tiểu ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện, nhận định dự luật là lộ trình đầu tư dài hạn, bền vững và có trách nhiệm cho quốc phòng Mỹ. Ông nhấn mạnh việc duy trì năng lực quân sự đòi hỏi nguồn đầu tư liên tục, đặc biệt trong bối cảnh phương thức tác chiến đang thay đổi và các đối thủ của Mỹ ngày càng tăng cường phối hợp

Cùng ngày, Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện công bố dự luật ngân sách đối ngoại cho tài khóa 2027, đề xuất cấp khoảng 50,16 tỷ USD. Trong đó, Israel dự kiến nhận 3,3 tỷ USD viện trợ quân sự; Đài Loan (Trung Quốc) nhận 300 triệu USD, Philippines 100 triệu USD và Ukraine 129 triệu USD viện trợ an ninh. Dự luật cũng dành 1,8 tỷ USD triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cùng các khoản hỗ trợ nhằm đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc, Nga và Iran.

Ngoài ra, đề xuất bố trí 5 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ người tị nạn; 10,7 tỷ USD cho hoạt động của Bộ Ngoại giao và 6,5 tỷ USD bảo đảm an ninh tại các cơ sở ngoại giao Mỹ ở nước ngoài. Dự luật đồng thời đề xuất không cấp ngân sách cho cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn (UNRWA), Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Các dự luật hiện vẫn trong quá trình xem xét tại Quốc hội Mỹ, chưa được thông qua và ban hành.

Thanh Hằng