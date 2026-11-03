Israel: Ông Netanyahu quyết giữ ghế Thủ tướng, phe đối lập thúc đẩy phương án thay thế

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng đàm phán với các đảng phái để thành lập một chính phủ liên minh rộng rãi sau cuộc bầu cử Quốc hội, song khẳng định ông phải tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu chính phủ. Trong khi đó, các đảng đối lập đang tập hợp sự ủng hộ cho cựu Tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot nhằm giành quyền thành lập chính phủ mới.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X ngày 2/11, ông Netanyahu cho biết, đảng Likud mong muốn xây dựng một chính phủ liên minh rộng rãi với các đối tác hiện nay và những đảng khác sẵn sàng tham gia với điều kiện không ủng hộ khủng bố.

Ông khẳng định sẵn sàng đối thoại về phương án này, đồng thời cho rằng cử tri Israel không muốn một chính phủ phụ thuộc vào sự ủng hộ của các đảng Arab Ra'am và Liên minh chung.

Nhà lãnh đạo Israel cũng nhấn mạnh kết quả bầu cử cho thấy Likud là đảng giành được nhiều ghế nhất và ông có đủ cơ sở chính trị để tiếp tục lãnh đạo chính phủ nhiệm kỳ tới. Đảng Likud giành được 27 ghế trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội Israel (Knesset), song khối của ông Netanyahu chỉ có 53 ghế, còn thiếu 8 ghế để đạt ngưỡng đa số tối thiểu 61 ghế. Trong khi đó, các đảng đối lập giành 48 ghế và các đảng Arab có 19 ghế.

Ở chiều ngược lại, các đảng Together của cựu Thủ tướng Naftali Bennett, đảng Dân chủ của Yair Golan và Yisrael Beytenu của Avigdor Lieberman đã thống nhất đề cử lãnh đạo đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot với Tổng thống Isaac Herzog, để được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Với sự ủng hộ của các lực lượng này, ông Eisenkot hiện nhận được cam kết ủng hộ của 48 nghị sĩ. Các nghị sĩ Arab cũng dự kiến đề cử ông, qua đó có thể nâng tổng số nghị sĩ ủng hộ lên 67.

Tuy nhiên, khả năng hình thành liên minh của phe đối lập vẫn còn nhiều trở ngại. Ông Lieberman tuyên bố không tham gia một chính phủ có sự hiện diện của các đảng Arab hoặc phụ thuộc vào sự ủng hộ của những đảng này tại Quốc hội. Trong khi đó, các đảng đối lập theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái đều bác bỏ khả năng tham gia chính phủ do ông Netanyahu lãnh đạo.

Theo kế hoạch, Tổng thống Isaac Herzog sẽ tiến hành tham vấn các phe phái tại Quốc hội trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 4/11, trước khi quyết định nghị sĩ được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Kết quả tham vấn không đồng nghĩa với việc một liên minh cầm quyền đã được hình thành, trong bối cảnh không phe phái nào giành đủ đa số sau bầu cử.

Thu Uyên