Huy động nguồn lực đa ngành trong can thiệp rối loạn phát triển thần kinh Y tế - Sức khỏe 09:06 15/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/11, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục Hòa nhập Phúc Tâm An Thanh Hóa phối hợp với Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo “Huy động nguồn lực trong can thiệp các rối loạn phát triển thần kinh: đạo đức và khoa...

Lan tỏa thông điệp phòng, chống bệnh đái tháo đường và duy trì thói quen sử dụng muối i-ốt Y tế - Sức khỏe 11:23 14/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Phòng ngừa, phát hiện sớm, kiểm soát tốt bệnh đái tháo đường và duy trì thói quen sử dụng muối i-ốt là những giải pháp thiết thực bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là thông điệp được lan tỏa tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân mua và sử dụng...