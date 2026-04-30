Quốc gia đầu tiên tại châu Âu vận hành chu trình khép kín sản xuất lithium

Mỏ lithium hoàn chỉnh đầu tiên của châu Âu đã bắt đầu đi vào hoạt động tại Syväjärvi, miền tây Phần Lan. Nguồn tài nguyên chiến lược này là yếu tố then chốt trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hiện đại.

Pin Lithium. (Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam)

Theo Cục Khảo sát Địa chất Phần Lan, quốc gia này đã trở thành nước đầu tiên tại châu Âu sở hữu chu trình sản xuất lithium toàn diện, bao gồm cả khai thác mỏ lẫn tinh luyện.

Mỏ lộ thiên Syväjärvi tại Kaustinen sẽ cung cấp lithium hydroxide cấp độ pin, một vật liệu cực kỳ quan trọng cho các thiết bị điện tử hiện đại, từ xe điện đến điện thoại thông minh.

Cơn khát lithium thường được so sánh với nhu cầu dầu mỏ vào đầu thế kỷ 20 và Phần Lan hiện đang nắm giữ một trong những trữ lượng lithium lớn nhất châu Âu.

CEO của Keliber, ông Hannu Hautala, khẳng định dự án này sẽ giúp giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu vào lithium nhập khẩu từ châu Á và Australia. Ông nói: "Dự án này phát triển và tăng cường tính độc lập, giúp chúng tôi thoát khỏi sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ các quốc gia châu Á và Australia."

Dự kiến mỏ sẽ vận hành toàn công suất trong vòng hai năm tới. Quặng sẽ được xe tải vận chuyển đến nhà máy làm giàu gần đó để tạo ra tinh quặng dạng cát, sau đó đưa tới nhà máy tinh luyện để sản xuất lithium hydroxide cấp độ pin.

Dự án trị giá 783 triệu Euro này do Keliber Oy, một công ty khai thác và vật liệu pin của Phần Lan, vận hành. Tập đoàn khai khoáng khổng lồ Sibanye-Stillwater của Nam Phi nắm giữ 80% cổ phần, 20% còn lại thuộc sở hữu nhà nước Phần Lan thông qua Finnish Minerals Group. Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) cũng đã cung cấp khoản tài trợ trị giá 150 triệu Euro.

CEO của Sibanye-Stillwater, ông Neal Froneman, gọi mỏ này là “khá nhỏ” nhưng “vô cùng quan trọng” xét trên góc độ chiến lược và công nghệ, đánh dấu khoản đầu tư lớn đầu tiên của công ty tại Châu Âu. Dự án Keliber bao trùm diện tích hơn 500 km vuông và bao gồm 6 điểm khai thác bổ sung được lên kế hoạch trong khu vực này.

Trong khi các quốc gia như Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc cũng sở hữu trữ lượng lithium, địa điểm tại Phần Lan là nơi đầu tiên đưa toàn bộ chuỗi sản xuất vào trong một bán kính chỉ 43 km, trong đó mỏ, nhà máy làm giàu và nhà máy tinh luyện nằm cạnh nhau./.

Theo TTXVN