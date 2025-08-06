Quạt ly tâm: Giải pháp thông gió hoàn hảo cho mọi công trình

Quạt ly tâm là một trong những thiết bị thông gió và hút mùi hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, gia tăng trong sản xuất. Với khả năng tạo ra lưu lượng gió lớn và áp suất cao, quạt ly tâm đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà máy, nhà xưởng, khu công nghiệp, tòa nhà thương mại và cả các hệ thống thông gió dân dụng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nguyên lý hoạt động và lý do quạt ly tâm là giải pháp phù hợp cho từng công trình cụ thể.

Quạt ly tâm: Nguyên lý hoạt động đơn giản hiệu suất cao

Nguyên lý hoạt động của quạt ly tâm dựa trên lực ly tâm. Khi cánh quạt quay với tốc độ cao, không khí ở tâm quạt sẽ bị hút vào và theo lực ly tâm, bị đẩy văng ra ngoài theo phương vuông góc với trục quay. Luồng khí này sau đó được định hướng và đưa ra ngoài qua cửa thoát. Nhờ nguyên lý này, quạt ly tâm tạo ra áp lực tĩnh cao hơn đáng kể so với các loại quạt khác, giúp luồng gió đi xa và mạnh mẽ.

Các loại quạt ly tâm phổ biến trên thị trường

Quạt ly tâm phân khúc rất nhiều loại cho người sử dụng lựa chọn, tuy nhiên loại phổ biến và có tính sử dụng đa năng hiện nay dựa trên áp suất.

- Quạt ly tâm thấp áp: Thường có áp suất từ 200 - 500 Pa, lưu lượng gió lớn. Thích hợp cho các hệ thống thông gió tổng thể, hút mùi ở nhà ăn, nhà bếp lớn, kho bãi. Có các mã điển hình công suất từ thấp đến cao: Quạt ly tâm thấp áp QLT-6P 30, QLT-6P 25, QLT-6P 0,5

- Quạt ly tâm trung áp: Áp suất từ 500 - 3000 Pa. Đây là loại phổ biến nhất, được sử dụng trong các hệ thống hút bụi, hút khói hàn, hút mùi hóa chất, thông gió tầng hầm và các công trình dân dụng. Một số mã bán chạy : Quạt ly tâm trung áp 4P-2HP, Quạt ly tâm trung áp 4P-10HP, Quạt ly tâm trung áp 4P-40HP.v.v

- Quạt ly tâm cao áp: Áp suất trên 3000 Pa. Chuyên dùng cho các công trình có yêu cầu khắc nghiệt về áp lực, như vận chuyển khí nén, hút bụi công nghiệp nặng, lò hơi, xử lý bụi gỗ, xi măng: Các model điển hình : Quạt ly tâm gián tiếp Cao áp QLTG-2P 50 (Đầu Trục), QLTG-2P 40 (Đầu Trục ), QLTG-2P 10 (Đầu Trục),v.v

Công dụng lý tưởng quạt ly tâm vượt trội trong thực tế

Không chỉ đa dạng về chủng loại, Quạt có vai trò then chốt trong việc duy trì chất lượng không khí trong nhiều loại hình công trình.quạt ly tâm còn có nhiều ưu điểm vượt trội, lựa chọn lý tưởng cho nhiều mục đích khác nhau:

Ứng dụng thực tế quạt ly tâm trong đời sống.

Nhà máy, nhà xưởng và khu công nghiệp

Trong môi trường này, quạt ly tâm đóng vai trò quan trọng trong việc hút bụi, hút khói, hút hơi hóa chất độc hại và thông gió làm mát. Đặc biệt còn vận chuyển được các nguyên vật liệu cho các xưởng sản xuất hiệu quả qua đường ống nối dài: vận dụng chuyển các nguyên liệu dạng bột, hạt, vật liệu mùn, ngũ cốc,... ứng dụng rộng ở các nhà máy. Sử dụng quạt ly tâm có khả năng tạo ra áp suất cao giúp quạt dễ dàng đẩy luồng không khí qua các ống dẫn dài, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ cho công nhân.

Tòa nhà thương mại và chung cư

Tại các tòa nhà cao tầng, quạt hướng trục ứng dụng rộng trong hệ thống thông gió tầng hầm, hút khói PCCC (phòng cháy chữa cháy) và các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thì quạt ly tâm công suất lớn lựa chọn lý tưởng, vận dụng tối đa, hiệu suất cao khi: môi trường có hệ thống ống gió dài lớn, có nhiều đoạn cong, cần tạo áp suất lớn để đẩy hoặc hút không khí qua hệ thống lọc nhanh chóng lưu thông không khí, loại bỏ mùi ẩm mốc, khí độc, và đảm bảo an toàn khi có sự cố hỏa hoạn.

Dùng ở trong các khu bếp công nghiệp, nhà hàng

Đối với các bếp công nghiệp, việc hút mùi dầu mỡ và khói nóng là vô cùng cần thiết. Quạt ly tâm thấp áp hoặc trung áp với vỏ bằng inox là giải pháp hiệu quả, giúp loại bỏ hoàn toàn mùi thức ăn, giữ cho không gian bếp luôn sạch sẽ, thoáng đãng.

Hệ thống xử lý môi trường

Trong ngành xử lý môi trường, quạt ly tâm cao áp được ứng dụng để vận chuyển khí thải, hút bụi trong các nhà máy sản xuất xi măng, gỗ, sắt thép. Khả năng chịu được áp lực lớn và môi trường khắc nghiệt là ưu điểm vượt trội của loại quạt này.

Một số lưu ý chọn quạt ly tâm bạn nên tham khảo

Mỗi quạt ly tâm có mục đích ứng dụng ở các công trình, dự án khác nhau đem lại hiệu quả cao, do vậy để lựa chọn được những chiếc quạt đúng với mục đích người sử dụng bạn cũng nên dựa trên một số yếu tố cơ bản:

Lựa chọn lắp đặt quạt ly tâm phù hợp

- Dựa trên số liệu để tính toán lưu lượng và áp suất cần thiết phù hợp cho công trình.

- Lựa chọn vật liệu phù hợp: Inox cho môi trường ẩm hoặc hóa chất, thép sơn tĩnh điện cho môi trường khô ráo.

- Vị trí và không gian lắp đặt và hướng gió, phát huy cao hiệu quả

- Kiểm tra độ ồn và khả năng tiết kiệm điện của thiết bị.

