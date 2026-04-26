Quảng trường biển Sầm Sơn “bùng cháy” đêm khai mạc, mở màn mùa du lịch hè 2026

Tối 25/4, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Sun Group tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”. Trong không khí sôi động, hàng vạn du khách từ khắp nơi đã đổ về phố biển, tạo nên một “biển người” cuồn cuộn cảm xúc, hòa nhịp cùng âm nhạc và ánh sáng rực rỡ.

Video: Quảng trường biển Sầm Sơn “bùng cháy” đêm khai mạc hè 2026.

Ngay từ đầu giờ tối, khu vực quảng trường đã ken đặc người. Dòng người liên tục đổ về, phủ kín các trục đường dẫn ra biển.

Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào khi sân khấu hiện đại bừng sáng với hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng thị giác được đầu tư quy mô lớn, mang đến trải nghiệm đa tầng cho người xem.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, chia thành ba chương, dẫn dắt khán giả qua hành trình quá khứ - hiện tại - tương lai của Sầm Sơn.

Mở đầu là chương “Huyền sử biển khơi”, tái hiện vẻ đẹp nguyên sơ và chiều sâu văn hóa của vùng đất ven biển xứ Thanh. Những lớp trầm tích lịch sử, huyền thoại và thiên nhiên hùng vĩ hiện lên qua ngôn ngữ nghệ thuật dân gian kết hợp hiện đại, phác họa một Sầm Sơn vừa thơ mộng vừa kỳ vĩ.

Tiếp nối, chương “Sầm Sơn ngày mới” mang đến bức tranh sinh động về một đô thị biển đang chuyển mình mạnh mẽ. Qua phần thể hiện của Phạm Anh Duy, Thu Hằng và nhóm Oplus, hình ảnh Sầm Sơn hiện đại, năng động dần hiện rõ - nơi hội tụ tiềm năng phát triển cùng dòng chảy văn hóa, lịch sử bền bỉ.

Cao trào của đêm hội thuộc về chương “Khát vọng rực rỡ”, nơi âm nhạc đương đại hòa quyện cùng chất liệu dân gian, khuấy động toàn bộ không gian quảng trường.

Những giọng ca nội lực như Lâm Bảo Ngọc, Hà Nhi, Tùng Dương đã thổi bùng cảm xúc bằng loạt ca khúc sôi động, khắc họa một Sầm Sơn trẻ trung, rực rỡ và đầy khát vọng vươn xa.

Đêm khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật bùng nổ trên bầu trời biển. Những chùm sáng rực rỡ liên tục bung nở, phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khoảnh khắc mãn nhãn, chính thức mở ra mùa du lịch hè 2026 đầy sôi động.

Không chỉ là sự kiện mở màn, Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 còn là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

Với sự đồng hành của các tập đoàn lớn, đặc biệt là Sun Group, Sầm Sơn đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, mở rộng các sản phẩm mới như du lịch đêm, chuỗi lễ hội - sự kiện quy mô lớn, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Những năm gần đây, Sầm Sơn ghi nhận sự chuyển mình rõ nét từ diện mạo đô thị đến chất lượng dịch vụ. Từ một điểm đến mang tính mùa vụ, thành phố biển đang vươn lên trở thành đô thị du lịch hiện đại, đa trải nghiệm.

Năm 2025, Sầm Sơn đón 8,8 triệu lượt khách, đạt doanh thu hơn 17.000 tỷ đồng, chiếm trên 50% tổng thu du lịch toàn tỉnh. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu vượt mốc 9 triệu lượt khách, với doanh thu dự kiến khoảng 19.000 tỷ đồng.

Với cú hích từ đêm khai mạc rực rỡ và chuỗi hoạt động xuyên suốt năm, Sầm Sơn đang khẳng định vị thế là một trong những điểm đến biển hấp dẫn hàng đầu miền Bắc, nơi hội tụ của thiên nhiên, văn hóa và khát vọng phát triển bền vững.

Hoàng Đông