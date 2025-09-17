Quảng Bình quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I

Sáng 17/9, Đảng bộ xã Quảng Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Quảng Bình được thành lập, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số từ 4 đơn vị thuộc huyện Quảng Xương cũ gồm: Quảng Bình, Quảng Lưu, Quảng Lộc và Quảng Thái, với diện tích tự nhiên 23,51 km2, dân số trên 38 nghìn người. Đảng bộ có 42 tổ chức Đảng với 1.423 đảng viên.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Quảng Bình đã quán triệt, triển khai và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ, tổ chức, đơn vị xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Triển khai Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã xác định mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp, dịch vụ, du lịch là mũi nhọn; tập trung phát triển 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 Quảng Bình trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Quảng Bình đề ra 25 chỉ tiêu trên các lĩnh vực.

Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, làm cơ sở để triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Văn Chinh (CTV)