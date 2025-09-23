Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng Đảng

Nghị quyết của Đảng

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trịnh Thu (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23/9, Đảng bộ xã Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tổng kết nghị quyết số 18-NQ/TW và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 23/9, Đảng bộ xã Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tổng kết nghị quyết số 18-NQ/TW và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Lộc đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội; bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu đến năm 2030 xã Vĩnh Lộc đạt xã nông thôn mới nâng cao. Nghị quyết đề ra 25 chỉ tiêu trên các lĩnh vực trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm 8%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 86,4 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,41%/ năm. Hàng năm kết nạp mới từ 25 đảng viên trở lên.

Tiếp đó Ban chấp hành đảng bộ xã Vĩnh Lộc đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã; Triển khai Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 03/9/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Triển khai Hướng dẫn tuyên truyền về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử (theo Quy định 339-QĐ/TW ngày 10/7/2025 của Ban Bí thư).

Trịnh Thu (CTV)

Từ khóa:

#Triển khai #Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng #Đảng bộ xã Vĩnh Lộc #Đại hội đại biểu #Ban chấp hành trung ương đảng #Nhiệm kỳ #Thu nhập bình quân đầu người #Chương trình hành động #Xây dựng Đảng #Phát triển công nghiệp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phường Đông Sơn triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I

Phường Đông Sơn triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/9, Đảng ủy phường Đông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phát động phong trào ủng hộ Nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao...
Thanh Hóa: Gần 45 nghìn cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59, 70, 71, 72

Thanh Hóa: Gần 45 nghìn cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59, 70, 71, 72

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết về hội nhập quốc tế; an ninh năng lượng quốc gia; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; bảo vệ,...
Tinh thần xuyên suốt của các Nghị quyết là chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”

Tinh thần xuyên suốt của các Nghị quyết là chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”

Thời sự
Sáng 16/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW. Tổng Bí...
Yên Định đưa nghị quyết vào cuộc sống

Yên Định đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Yên Định là một trong những xã đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ ngay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long