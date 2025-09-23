Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 23/9, Đảng bộ xã Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tổng kết nghị quyết số 18-NQ/TW và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Lộc đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội; bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu đến năm 2030 xã Vĩnh Lộc đạt xã nông thôn mới nâng cao. Nghị quyết đề ra 25 chỉ tiêu trên các lĩnh vực trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm 8%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 86,4 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,41%/ năm. Hàng năm kết nạp mới từ 25 đảng viên trở lên.

Tiếp đó Ban chấp hành đảng bộ xã Vĩnh Lộc đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã; Triển khai Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 03/9/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Triển khai Hướng dẫn tuyên truyền về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử (theo Quy định 339-QĐ/TW ngày 10/7/2025 của Ban Bí thư).

Trịnh Thu (CTV)