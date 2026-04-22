Quán triệt, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của ngành Kiểm tra.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại thủ đô Hà Nội, kết hợp trực tuyến, kết nối đến các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy xã, phường trong cả nước, với sự tham dự của 97.131 đại biểu. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến 166 điểm cầu xã, phường trong tỉnh với sự tham gia của trên 900 đại biểu là thường trực Đảng ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy, xã, phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và Chương trình hành động số 01-CTr/UBKTTW, ngày 10/2/2026 ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp đó, hội nghị đã phổ biến, giới thiệu những điểm mới, nội dung cốt lõi của Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Theo đó quy định này gồm gồm 7 chương, 35 điều, hoàn thiện, phát triển và thay thế Quy định số 296-QĐ/TW ngày 30/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 21 và Quy định 296).

Cụ thể, Quy định 21 đã bổ sung chi tiết các trường hợp áp dụng đối với tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ, giải thể, thay đổi do chia tách, sáp nhập, cũng như đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu. Làm rõ phạm vi áp dụng đối với tổ chức đảng, đảng viên ở nước ngoài.

Về nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định nêu rõ: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền. Tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục.

Quy định 21 cũng bổ sung thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra. Đồng thời làm rõ nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Trong đó nghiêm cấm các hành vi cản trở, không xem xét, giải quyết khiếu nại. Không khiếu nại vượt cấp khi chưa giải quyết xong. Không gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp, đến các tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền giải quyết. Không khiếu nại nội bộ. Khi tổ chức đảng cấp trên tiến hành giải quyết khiếu nại, các tổ chức đảng cấp dưới phải nghiêm túc xem xét lại quyết định của mình và chấp hành nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại của tổ chức đảng cấp trên...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng khẳng định, Nghị quyết 05 và Quy định số 21 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo hành lang pháp lý cụ thể, chặt chẽ hơn, đề ra định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ mới, góp phần răn đe, phòng ngừa sai phạm, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nghiên cứu kỹ nội dung, đặc biệt là các điểm mới, nội dung cốt lõi của các văn bản để áp dụng, triển khai đúng quy định và thống nhất trên toàn quốc. Tổ chức cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra cũng như tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc và triển khai sâu rộng đến từng chi bộ, đảng viên. Tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác kiểm tra, giám sát để ban hành theo thẩm quyền, hoặc tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ với quy định mới. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ. Tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy thu hút, điều động cán bộ có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, giàu kinh nghiệm làm công tác kiểm tra, giám sát...

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định, Nghị quyết Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 07/4/2026 Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chính là cơ sở, nền tảng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Do vậy, đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung học tập, nghiên cứu, nắm vững quy định mới để áp dụng vào thực tiễn quá trình công tác, đảm bảo đúng quy định của Đảng. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc và triển khai sâu rộng đến từng chi bộ, đảng viên...

Đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần chủ động rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng để ban hành hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ với quy định mới. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ủy ban Kiểm tra cấp dưới.

Đồng chí lưu ý, quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy cần chủ động thông tin, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để được hướng dẫn, giải quyết, đảm bảo không làm ngắt quãng, ngưng trệ việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để làm tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị trước hết, từng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, tích cực nghiên cứu để nắm vững quy định, quy trình nghiệp vụ công tác, áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng...

Đỗ Đức

