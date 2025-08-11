Kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo niềm tin trong Nhân dân

Chiều 11/8, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo UBKT các xã, phường.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 166 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy trình bày báo cáo.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa triển khai quyết liệt, bài bản, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã quán triệt, triển khai sâu rộng, kịp thời các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế, hướng dẫn phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm đồng bộ, hoàn chỉnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn; tăng cường giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận rõ vi phạm, xử lý nghiêm minh, đúng phương châm “rõ đến đâu, xử lý đến đó; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có hạ cánh an toàn”. Nhiều trường hợp vi phạm là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; nhiều vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm đã được xử lý kịp thời, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Các kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và đóng góp nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng định hướng, đúng quy định.

Gắn công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng. Hình thành và lan tỏa văn hóa chính trị trách nhiệm trong nội bộ cấp ủy Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là các địa phương, đơn vị có nhiều đơn thư, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; xử lý nghiêm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.

Để công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới tiếp tục được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị UBKT các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là các cấp ủy viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà yêu cầu: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, UBKT các cấp tập trung xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp gắn với việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 19/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định, UBKT cần tập trung kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực, còn nhiều hạn chế, yếu kém, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ... để phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ, nội dung và phương pháp kiểm tra, giám sát. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”, ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong toàn bộ quy trình công tác, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng đề nghị UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm đủ về số lượng, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ kiểm tra mới được bố trí tại cấp xã, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen, UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen.

