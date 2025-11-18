Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 18/11/2025, tại Ninh Bình, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề:“Quản lý tòa soạn hội tụ: Kinh nghiệm và giải pháp cho các cơ quan báo chí trong tình hình hiện nay”.

Sáng ngày 18/11/2025, tại Ninh Bình, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề:“Quản lý tòa soạn hội tụ: Kinh nghiệm và giải pháp cho các cơ quan báo chí trong tình hình hiện nay”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập; Trưởng, Phó phòng ban; Thư ký tòa soạn và các cán bộ phụ trách sản xuất nội dung tại các cơ quan báo chí khu vực miền Bắc.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy, nhiều địa phương đã tiến hành hợp nhất Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình hướng tới mô hình tòa soạn hội tụ, báo chí đa nền tảng. Đây là bước đi quan trọng, giúp thống nhất đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành tòa soạn hội tụ sau hợp nhất vẫn đặt ra nhiều thách thức về quản lý, tổ chức sản xuất nội dung đa nền tảng và phát triển đội ngũ phóng viên đa năng.

Hội thảo là diễn đàn để các lãnh đạo cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị tòa soạn, chất lượng nội dung và hiệu quả hoạt động báo chí.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm - Giám đốc, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh trình bày tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm gồm: Kinh nghiệm xây dựng, tổ chức và vận hành tòa soạn hội tụ trong nước & quốc tế; Mô hình giao ban, điều phối tuyến bài, cơ chế chủ biên và sản xuất nội dung đa nền tảng; Ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong quản lý nội dung và phân tích công chúng; Kinh nghiệm quản trị nhân sự, xử lý xung đột, tạo động lực và phát triển đội ngũ nhà báo đa năng; Bài học thực tiễn từ các cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Trung ương và địa phương.

Nhà báo Hoàng Nhật, Phó trưởng Ban Nhân dân điện tử (Báo Nhân Dân) tham luận tại hội thảo.

Ban Tổ chức đã nhận được nhiều bài tham luận chất lượng từ lãnh đạo các cơ quan báo chí. Nhiều tham luận đi sâu vào thực tiễn triển khai mô hình tòa soạn hội tụ, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất đa nền tảng, qua đó mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho đại biểu tham dự.

Hội thảo kỳ vọng sẽ góp phần định hướng công tác bồi dưỡng báo chí, đồng thời nâng cao năng lực quản trị và vận hành tòa soạn hội tụ trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

