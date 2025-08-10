Quan chức Fed ủng hộ việc cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay

Ngày 9/8, bà Michelle Bowman, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thông báo bà ủng hộ việc cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay. Đồng thời, bà cho biết một hội nghị ngân hàng cộng đồng sẽ được tổ chức vào ngày 9/10 tới.

Trong một bài phát biểu, bà khẳng định bà ủng hộ nhiều đợt cắt giảm lãi suất và quan điểm này càng được củng cố nhờ dữ liệu thị trường lao động yếu gần đây.

Ủy ban hoạch định chính sách của Fed đã giữ nguyên lãi suất trong năm nay, điều mà bà Bowman ủng hộ cho đến tháng Sáu.

Tuy nhiên, vào tháng Bảy, bà đã bỏ phiếu cùng với Thống đốc Christopher Waller, ủng hộ việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm.

Bà Bowman kêu gọi các nhà hoạch định chính sách bắt đầu cắt giảm tại cuộc họp tiếp theo của Fed vào tháng Chín.

Bà nói rằng một động thái như vậy sẽ giúp tránh sự xói mòn không cần thiết hơn nữa đối với điều kiện thị trường lao động và sẽ giảm khả năng Fed phải thực hiện một đợt điều chỉnh chính sách lớn hơn nếu thị trường lao động xấu đi.

Bà Bowman, được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm vào ban điều hành Fed vào năm 2018, nhắc lại quan điểm rằng các đợt tăng giá do thuế quan gây ra khó có khả năng làm lạm phát tăng một cách dai dẳng.

Theo bà, thuế quan sẽ không tạo ra cú sốc lạm phát dai dẳng. Bà nói thêm rằng với lạm phát cơ bản đang trên quỹ đạo bền vững hướng tới 2%, nhu cầu tổng thể suy yếu và dấu hiệu mong manh của thị trường lao động, bà cho rằng nên tập trung vào các rủi ro đối với nhiệm vụ về việc làm.

Trong khi đó, ba nhà hoạch định chính sách khác gồm bà Mary Daly, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco; ông Neel Kashkari, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis và bà Lisa Cook, Thống đốc Fed, đều bày tỏ lo ngại trong tuần qua sau khi dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động đang giảm tốc mạnh.

Bà Daly cho biết Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất trong vài tháng tới, trong bối cảnh thị trường lao động đang chậm lại, dù lạm phát có thể gia tăng tạm thời do các mức thuế mới.

Bà Daly cũng cho rằng thuế quan sẽ làm tăng lạm phát trong ngắn hạn, nhưng “khó có khả năng gây ra áp lực kéo dài buộc chính sách tiền tệ phải phản ứng mạnh."

Theo Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ, các doanh nghiệp chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7/2025, thấp hơn dự kiến, và mức tăng hai tháng trước đó đã được điều chỉnh giảm gần 260.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1% trong tháng 6/2025 lên 4,2% trong tháng Bảy.

Người lao động chờ tìm việc tại hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bà Bowman cho biết hội nghị ngày 9/10 sẽ xem xét các cải cách tiềm năng đối với khung vốn cho các ngân hàng cộng đồng.

Bà Bowman, người chịu trách nhiệm giám sát ngân hàng hàng đầu của Fed, cho biết các ngân hàng cộng đồng là nền tảng của hệ thống ngân hàng và tài chính, hỗ trợ các cộng đồng địa phương và khách hàng của họ.

Các ngân hàng này thường xuyên bị bỏ qua, với quá ít sự quan tâm đến các vấn đề tồn tại lâu dài, các vấn đề mới nổi cũng như các mối quan tâm của ngành và người tiêu dùng.

Bà chỉ ra những sửa đổi tiềm năng đối với cái gọi là tỷ lệ đòn bẩy ngân hàng cộng đồng, một khung pháp lý tùy chọn được thiết kế như một giải pháp thay thế cho các biện pháp vốn dựa trên rủi ro cho các ngân hàng cộng đồng.

Bà Bowman, một cựu nhân viên ngân hàng cộng đồng từng làm việc tại Ngân hàng Farmers & Drovers, đang tìm cách làm cho biện pháp này trở nên hấp dẫn hơn để các ngân hàng áp dụng.

Bà cũng có kế hoạch định hình lại khung giám sát của Fed đối với các ngân hàng cộng đồng nhằm bảo vệ họ khỏi các yêu cầu về vốn được thiết kế cho các tổ chức lớn và phức tạp hơn.

Fed đã tổ chức một hội nghị về vốn ngân hàng vào tháng Bảy, tập trung vào các quy định cho các ngân hàng lớn nhất của Phố Wall.

Các nhà quản lý đang xem xét nới lỏng một số yêu cầu về vốn, bao gồm đề xuất giảm nhẹ một quy định quan trọng được gọi là tỷ lệ đòn bẩy bổ sung nâng cao và bắt đầu quá trình cải tổ các bài kiểm tra sức chịu đựng./.

Theo TTXVN