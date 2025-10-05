Prudential xây dựng chương trình tuyển dụng tạo cơ hội nghề nghiệp cho người trẻ

Sáng 5-10-2025, tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) tổ chức chương trình hội thảo “Có nghề phòng thân - Có đà tiến thân”. Đây là chương trình không chỉ truyền cảm hứng mà còn mở ra góc nhìn mới về sự ổn định trong sự nghiệp, nơi mỗi cá nhân có thể chủ động kiến tạo tương lai thông qua kỹ năng, thu nhập đa dạng và sự linh hoạt.

Toàn cảnh chương trình hội thảo

Tiếp nối thành công của chương trình ngày 26-7-2025, chương trình này đã thu hút hàng trăm ứng viên từ các tỉnh: Ninh Bình (Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình cũ), Hưng Yên (ứng viên khu vực tỉnh Thái Bình cũ), Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Prudential Việt Nam và đặc biệt là phần chia sẻ “Góc nhìn mới - Cơ hội mới” của diễn giả Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Bà Đỗ Kim Hạnh, Giám đốc kinh doanh cấp cao khu vực miền Bắc, phát biểu khai mạc chương trình.

Ông Đặng Văn Bình, giám đốc học viện Phát triển kênh đại lý Prudential Việt Nam và Đại diện lãnh đạo Prudential Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại hội thảo diễn giả Ngô Trung Dũng đã nêu lên quan điểm về “Góc nhìn mới - Cơ hội mới” đến với các ứng viên tham gia tại chương trình và chia sẻ chuyên sâu những định hướng, góc nhìn trước bối cảnh mới để giúp các ứng viên có cơ hội phát triển bản thân và hòa nhập với môi trường mới đầy năng động và sáng tạo.

Diễn giả Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. chia sẻ với các ứng viên về “Góc nhìn mới – Cơ hội mới”

Đại diện Prudential cho biết, thông điệp chương trình thể hiện góc nhìn mới về sự ổn định trong sự nghiệp. Thay vì theo đuổi mô hình làm việc cố định và tư duy ổn định truyền thống, nhiều người ngày nay chủ động trang bị kỹ năng, mở rộng nguồn thu nhập và tìm kiếm công việc linh hoạt hơn. Xu hướng này ngày càng rõ nét trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh.

Đại diện lãnh đạo Prudential Việt Nam chia sẻ, giao lưu cùng các ứng viên.

Các ứng viên lắng nghe các chia sẻ của diễn giả Ngô Trung Dũng và đặt câu hỏi tại chương trình.

Tại chương trình, bằng cách đặt các câu hỏi, lắng nghe các chia sẻ, các ứng viên có cơ hội tìm hiểu một công việc, linh động hơn khi làm chủ thời gian, năng động hơn thông qua việc được học nhiều kỹ năng mới và chủ động trong việc thăng tiến sự nghiệp và gia tăng thu nhập gia đình. Đây không chỉ đơn thuần là một công việc tạo thu nhập mà là cơ hội làm chủ thời gian, làm chủ tài chính và làm chủ cuộc sống.

Cũng tại sự kiện này, Prudential mong muốn mỗi cá nhân có thể chủ động kiến tạo tương lai thông qua kỹ năng, thu nhập đa dạng và linh hoạt, tạo được sức lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm và nhiều thảo luận tích cực từ cộng đồng.

Với thông điệp “Có nghề phòng thân – Có đà tiến thân”, chương trình tuyển dụng của Prudential hướng đến những bạn trẻ và những người đứng trước ngã rẽ thay đổi công việc, đang tìm hướng đi mới hoặc đang khởi động lại sự nghiệp sau một khoảng dừng cần thiết. Dù vì lý do gì hay bắt đầu từ đâu, chương trình cũng thiết kế một hành trình sự nghiệp phù hợp với từng người để chúng ta có thể nhận ra rằng, không cần chờ “ổn định” để bắt đầu, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu để có “ổn định”.

Diễn giả Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo Prudential Việt Nam.

Với khẩu hiệu “Lắng nghe. Thấu Hiểu. Hành động.”, Prudential khẳng định cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để bảo vệ an toàn tài chính, giúp khách hàng gia tăng tài sản và chủ động làm chủ các kế hoạch trong cuộc đời của mình.

Về Prudential Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên thuộc Tập đoàn Prudential plc, tập đoàn cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại 24 thị trường trên khắp Châu Á và Châu Phi. Sứ mệnh của Prudential là trở thành người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau, thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính và sức khỏe đơn giản và dễ tiếp cận. Tính đến hết tháng 6 năm 2025, Prudential có tài sản đạt 192.502 tỷ đồng và kinh doanh tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ với mạng lưới kinh doanh rộng khắp.

Kiên định với mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm và luôn “Lấy khách hàng làm Kim chỉ nam”, với biên thanh khoản cao ở mức 206% trong nửa đầu năm 2025, Prudential Việt Nam có vị thế vững chắc để thực hiện các cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm, đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng. Tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác đạt 7.410 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời liên tiếp ra mắt các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng: Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, PRU-Bảo Vệ Tối Đa (Tháng 4/2025) và sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, PRU-Đầu Tư Vững Tiến (Tháng 9/2025) .

Những nỗ lực của Prudential trong nửa đầu năm 2025 vừa qua được ghi nhận bởi các tổ chức trong nước và quốc tế với loạt giải thưởng nổi bật như: . Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2025 và Prudential Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài uy tín nhất trong danh sách này liên tiếp 9 năm liền . Giải thưởng “Sản phẩm bảo hiểm mới của năm” và “Sáng kiến đào tạo & phát triển của năm” được vinh danh tại Giải thưởng Insurance Asia Awards 2025. . Giải thưởng Trải nghiệm số của năm và Trải nghiệm khách hàng của năm do Insurance Experience Awards 2025 công bố - hai giải thưởng uy tín khu vực Châu Á Thái Bình Dương . Giải thưởng “Nơi làm việc xuất sắc 2025” (Great Place to Work) lần thứ 4

Quyết Thắng