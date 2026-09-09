Phường Tĩnh Gia ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển và chỉnh trang cảnh quan đô thị

Sáng 9/9, UBND phường Tĩnh Gia đã ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển và chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn.

Các lực lượng tham gia tổng vệ sinh môi trường.

Đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển và chỉnh trang cảnh quan có sự tham gia của trên 300 cán bộ, công chức, viên chức UBND, Ủy ban MTTQ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phường, Công an phường, Ban CHQS phường, Đồn Biên phòng Hải Hòa, các tổ dân phố ven biển, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn; linh mục và đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Ba Làng.

Lãnh đạo UBND phường cùng cán bộ, công chức tham gia tổng vệ sinh môi trường.

Các lực lượng đã đồng loạt tổ chức thu gom rác thải tại 2 tuyến, gồm: khu vực bờ biển, bãi cát, mép nước và các tuyến đường ven biển, tuyến đường CC3, BB3 Khu du lịch biển Hải Hoà; tổng vệ sinh môi trường tại bờ biển phường Hải Thanh (cũ) thuộc tổ dân phố Thượng Hải, Quang Minh.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã xử lý tình trạng lấn chiếm bãi biển; sắp xếp tàu thuyền neo đậu; yêu cầu các cơ sở chế biến, kinh doanh thủy hải sản trong quá trình bốc dỡ sản phẩm phải đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.

Linh mục Nguyễn Văn Bình, Hạt trưởng Hạt Ba Làng, Chính xứ Giáo xứ Ba Làng tham gia thu gom rác thải, tổng vệ sinh môi trường.

Rác thải sau khi thu gom được Công ty CP môi trường và công trình đô thị An Hưng vận chuyển về nơi tập kết để xử lý theo quy định.

Thông qua tổng vệ sinh môi trường nhằm đẩy mạnh các phong trào Nhân dân tham gia công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải bằng các hành động cụ thể, thiết thực, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra, tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp” tại khu du lịch biển.

Sau đợt cao điểm, phường Tĩnh Gia sẽ duy trì lực lượng ra quân bảo vệ môi trường hằng tuần, đặc biệt là phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, phụ nữ trong công tác tuyên truyền, chung tay bảo vệ môi trường bằng các hành động thiết thực, cụ thể.

Sỹ Thành (CTV)