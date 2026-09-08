Gần 1.000 người ra quân vệ sinh môi trường ven biển Hoằng Tiến

Chiều 8/9, xã Hoằng Tiến huy động gần 1.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và Nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển.

Khu vực bến cá Hoằng Trường được các lực lượng tập trung dọn dẹp.

Theo kế hoạch, xã tổ chức ra quân đồng loạt trong hai ngày 8 và 9/9, hoàn thành trước ngày 10/9.

Lực lượng được chia thành 3 tuyến, gồm: từ cống Phúc Ngư đến khu vực Flamingo; từ Chùa Bụt đến ngã ba bến cá Hoằng Trường; từ ngã ba bến cá Hoằng Trường đến khu neo đậu bè mảng dọc tuyến đường ĐH.HH28.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến Lê Văn Phúc trực tiếp chỉ đạo và tham gia vệ sinh môi trường cùng các lực lượng.

Tại các khu vực được phân công, các lực lượng tập trung thu gom rác trên bãi biển, quét dọn vỉa hè, lề đường, làm sạch khu vực bến cá và nơi neo đậu tàu thuyền, bè mảng.

Xã Hoằng Tiến bố trí máy xúc, xe tải phục vụ thu gom, vận chuyển rác đến nhà máy xử lý ngay trong ngày, không để tồn lưu.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cùng các lực lượng tham gia vệ sinh khu neo đậu bè mảng dọc tuyến đường ĐH.HH28.

Hoằng Tiến là địa bàn có hoạt động khai thác thủy sản khá lớn với 664 tàu cá và bè mảng. Cùng với tổng vệ sinh môi trường, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, các hộ khai thác, thu mua, chế biến thủy sản nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác, nước thải ra khu vực bãi biển.

Địa phương cũng tổ chức sắp xếp tàu thuyền, bè mảng neo đậu, bốc dỡ thủy sản bảo đảm ngăn nắp, vệ sinh, từng bước lập lại trật tự và cảnh quan khu vực ven biển.

Dân quân và các em học sinh tham gia làm vệ sinh khu vực khu vực Flamingo.

Sau đợt cao điểm, xã Hoằng Tiến sẽ duy trì ra quân vệ sinh môi trường biển vào Chủ nhật hằng tuần; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý tình trạng xả rác, nước thải và lấn chiếm khu vực ven biển, góp phần giữ gìn môi trường sạch, đẹp, văn minh.

Tùng Lâm