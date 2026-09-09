MB đồng hành cùng “Hoa và Rác” 2026, kết nối nghệ thuật tái chế với hành trình sống xanh

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đồng hành cùng chương trình nghệ thuật và cộng đồng “Hoa và Rác” 2026, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, thúc đẩy nhận thức về tái chế và tiêu dùng bền vững trong cộng đồng.

Lễ hội “Hoa và Rác” là chương trình nghệ thuật cộng đồng thường niên do Feelings Art House tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về môi trường thông qua sức mạnh của nghệ thuật.

Với định hướng lấy trách nhiệm xã hội làm nền tảng cho các hoạt động sáng tạo, Feelings Art House kết hợp nghệ thuật, trải nghiệm cộng đồng và những câu chuyện về môi trường để nâng cao nhận thức về bảo vệ thiên nhiên, khuyến khích lối sống xanh và thúc đẩy thói quen tái sử dụng, giảm thiểu rác thải trong đời sống hằng ngày.

Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, Lễ hội “Hoa và Rác” còn là không gian để cộng đồng cùng nhìn nhận lại cách chúng ta tiêu dùng, sử dụng và ứng xử với những vật tưởng như bỏ đi – từ đó biến những giá trị bị lãng quên thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo và những hành động thiết thực vì môi trường.

“Hoa và Rác” 2026 ghi nhận hơn 30.000 lượt khách tham quan; hai đêm biểu diễn ngoài trời thu hút gần 12.000 khán giả; hội thảo chuyên đề quy tụ khoảng 1.000 đại biểu; cùng hơn 30.000 lượt tham gia các hoạt động cộng đồng. Những con số này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với các vấn đề môi trường khi được tiếp cận bằng hình thức trực quan, sáng tạo và giàu tính trải nghiệm.

Đáng chú ý, chương trình “Hoa và Rác” 2026 đạt kỷ lục Triển lãm nghệ thuật tái chế sử dụng khối lượng rác thải, phế liệu công nghiệp nhiều nhất tại Việt Nam (theo Vietnam Book Of Records), với thông điệp bảo vệ môi trường và hành tinh xanh .

Chương trình kết hợp nhiều hoạt động như triển lãm nghệ thuật tái chế, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, hội thảo chuyên đề và các hoạt động cộng đồng, hướng tới việc đưa thông điệp bảo vệ môi trường đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Dương Duy Lâm Viên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam và bà Võ Lưu Lan Uyên trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam đến đại diện Feelings Art House (Ảnh VietKings).

Nghệ thuật tái chế: từ nhận thức môi trường đến thay đổi hành vi

Điểm nhấn của “Hoa và Rác” 2026 là không gian triển lãm nghệ thuật tái chế, nơi các vật liệu công nghiệp đã qua sử dụng, phế liệu và rác thải được tái tạo thành các tác phẩm nghệ thuật. Thay vì chỉ nhấn mạnh vào áp lực ô nhiễm hay những cảnh báo về rác thải, chương trình lựa chọn cách tiếp cận gần gũi hơn: khơi gợi khả năng tái sinh giá trị từ những vật liệu tưởng chừng đã bị loại bỏ.

Thông qua các tác phẩm được tạo nên từ kim loại, máy móc cũ và vật liệu tái chế, triển lãm mở ra một góc nhìn mới về vòng đời của vật chất trong đời sống hiện đại. Rác thải, nếu được phân loại, xử lý và tái sử dụng đúng cách, có thể trở thành nguồn vật liệu mới, tiếp tục tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Cách tiếp cận này giúp thông điệp môi trường trở nên dễ tiếp nhận hơn với công chúng. Thay vì đặt người xem trước những cảnh báo nặng nề, triển lãm sử dụng nghệ thuật như một ngôn ngữ mềm mại để khơi gợi sự quan tâm, từ đó thúc đẩy những thay đổi nhỏ trong hành vi hằng ngày như phân loại rác, hạn chế nhựa dùng một lần, tái sử dụng vật liệu và tiêu dùng có trách nhiệm.

Anh Huỳnh Quốc Anh, 25 tuổi, sống tại TP.HCM, cho biết sau khi tham quan triển lãm, anh có thêm góc nhìn khác về rác thải. “Trước đây tôi thường nghĩ rác là thứ cần bỏ đi. Nhưng khi nhìn thấy các vật liệu cũ được tái tạo thành tác phẩm nghệ thuật, tôi thấy việc phân loại, tái sử dụng và hạn chế rác thải trong sinh hoạt hằng ngày là điều có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ”, anh chia sẻ.

Trong bối cảnh các đô thị lớn đang chịu áp lực ngày càng tăng từ rác thải sinh hoạt, những sáng kiến có khả năng chuyển hóa nhận thức thành hành vi trở nên cần thiết hơn. Khi cộng đồng thay đổi cách nhìn về rác thải – từ yếu tố bị loại bỏ thành nguồn giá trị có thể tái tạo – các hành vi tích cực có cơ hội được hình thành một cách tự nhiên hơn, thay vì chỉ đến từ yêu cầu hay quy định mang tính áp đặt.

MB và hành trình ESG: lan tỏa giá trị bền vững từ những hành động cụ thể

Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – đơn vị đồng hành cùng sự kiện cho biết, việc đồng hành cùng “Hoa và Rác” 2026 nằm trong định hướng phát triển bền vững mà ngân hàng kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Với MB, các hoạt động cộng đồng không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn lực, mà còn hướng tới tạo ra những tác động tích cực lâu dài thông qua nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi và khuyến khích sự tham gia chủ động của cộng đồng vào các vấn đề xã hội và môi trường.

Sản phẩm túi tái chế được Ban tổ chức chương trình “Hoa và Rác” 2026 và Ngân hàng MB dành riêng cho khách hàng nhằm lan tỏa lối sống xanh từ tháng 08/2026

Trong chiến lược ESG, MB xác định phát triển bền vững là một trong những định hướng xuyên suốt, tập trung vào ba trụ cột Môi trường – Xã hội – Quản trị. Bên cạnh việc thúc đẩy tài chính xanh và các sáng kiến bảo vệ môi trường, ngân hàng cũng chú trọng xây dựng các nền tảng số nhằm kết nối nguồn lực xã hội, gia tăng tính minh bạch và hiệu quả cho các hoạt động thiện nguyện.

Một trong những dấu ấn nổi bật là nền tảng Thiện nguyện do MB xây dựng, phát triển và vận hành , nơi kết nối các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong các chương trình hỗ trợ xã hội. Nền tảng được giới chuyên gia quốc tế công nhận và đánh giá cao ở yếu tố công nghệ, tính minh bạch và khả năng lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng. Thông qua nền tảng này, người dùng có thể dễ dàng tham gia đóng góp cho các hoạt động an sinh, giáo dục, y tế, hỗ trợ người yếu thế và các chương trình vì cộng đồng trên phạm vi cả nước. Việc ứng dụng công nghệ số giúp các hoạt động thiện nguyện được triển khai thuận tiện, minh bạch và lan tỏa rộng rãi hơn.

Trong những năm qua, MB đã triển khai và đồng hành với nhiều sáng kiến liên quan đến môi trường, an sinh xã hội và phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, khuyến khích sự tham gia chủ động của cộng đồng và tận dụng nền tảng số để mở rộng khả năng lan tỏa. Ở trụ cột môi trường, MB tập trung thúc đẩy các sáng kiến xanh, khuyến khích lối sống bền vững và đồng hành cùng các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng. Ở trụ cột xã hội, ngân hàng duy trì nhiều chương trình an sinh, thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng. Ở trụ cột quản trị, MB từng bước tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm, trong đó có tài chính xanh và tín dụng xanh.

Việc đồng hành cùng “Hoa và Rác” 2026 tiếp tục góp thêm một điểm chạm mới trong hệ sinh thái ESG của MB: sử dụng nghệ thuật như một ngôn ngữ gần gũi để truyền tải thông điệp môi trường. Đây là cách tiếp cận có khả năng tạo sự đồng cảm, đặc biệt với nhóm công chúng trẻ - những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xu hướng tiêu dùng và lối sống bền vững trong tương lai.

Thông qua việc đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này, MB tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, môi trường sống và những giá trị bền vững. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của ngân hàng nhằm lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích các lựa chọn có trách nhiệm và góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững trong đời sống thường nhật.

Trong hành trình phát triển bền vững, MB khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động có khả năng tạo tác động tích cực đến cộng đồng, đồng thời kết hợp giữa nguồn lực tài chính, nền tảng số và các sáng kiến xã hội để thúc đẩy những thay đổi thiết thực. Với MB, tăng trưởng bền vững không chỉ được thể hiện qua các chỉ số kinh doanh, mà còn qua trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và các thế hệ tương lai.

Quang Trung