Chung kết Hội thi “Nhận thức kết hợp tuyên truyền về môi trường” năm 2026

Sáng 9/9, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức chung kết Hội thi “Nhận thức kết hợp tuyên truyền về môi trường” năm 2026.

Các đại biểu dự và theo dõi chung kết hội thi.

Tham gia vòng chung kết có 8 thí sinh là cán bộ, hội viên Hội Làm vườn và Trang trại đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, được lựa chọn qua các vòng thi ở cơ sở.

Tại hội thi, thí sinh trình bày bài diễn thuyết về mô hình sản xuất, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Các mô hình thuộc nhiều lĩnh vực như: nuôi tôm thẻ chân trắng theo chuỗi liên kết; nuôi chồn hương; chăn nuôi sử dụng chế phẩm sinh học; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất...

Thí sinh trình bày phần diễn thuyết tại hội thi.

Điểm mới của hội thi năm nay là lựa chọn những điển hình tiên tiến vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường để trực tiếp chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm từ mô hình của mình. Thông qua diễn thuyết, các thí sinh giới thiệu quá trình xây dựng, tổ chức sản xuất, hiệu quả của mô hình; đồng thời chia sẻ những giải pháp nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên, hạn chế chất thải và giảm tác động đến môi trường. Những kinh nghiệm thực tế được trình bày gần gũi, dễ hiểu, giúp hội viên có thêm kiến thức và cách làm phù hợp để vận dụng vào sản xuất.

Hội thi là dịp để cán bộ, hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời lan tỏa thông điệp phát triển sản xuất, kinh doanh phải gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Qua đó, khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình sản xuất xanh, an toàn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hướng tới phát triển bền vững.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các thí sinh có bài diễn thuyết và mô hình tiêu biểu, góp phần lan tỏa những cách làm hiệu quả trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.

Trần Hằng