Bản Mùa Xuân đã có điểm trường mới

Ở bản Mùa Xuân, nơi những con đường mùa mưa thường bị chia cắt bởi sạt lở, một điểm trường mới đã được hoàn thành trước thềm năm học 2026-2027. Những phòng học kiên cố, nhà vệ sinh đạt chuẩn và khoảng sân rộng rãi đang mang đến cho cô trò nơi đây một không gian học tập mơ ước giữa núi rừng vùng biên.

Cô trò ở điểm trường mầm non Mùa Xuân mới được đầu tư xây dựng.

Tôi vẫn nhớ lần trước đến khu lẻ Mùa Xuân của Trường Mầm non Sơn Thủy, xã biên giới Sơn Thủy. Điểm trường nằm phía trên một con suối, cách khu trường chính tới 26km đường đồi núi dốc. Con đường vào bản ngày nắng đã khó đi, mùa mưa lại càng nhọc nhằn bởi nỗi lo sạt lở, chia cắt. Điểm trường khi ấy là một dãy nhà ngang với 3 phòng học đơn sơ dành cho con trẻ đồng bào Mông trong bản. Mỗi phòng chỉ khoảng 30m2 nhưng có gần 30 cháu cùng học. Những bức vách gỗ, mái tôn chẳng đủ che chắn mỗi khi mưa lớn, gió mạnh hay cái rét tràn về. Sân trường là nền đất. Bộ đồ chơi cầu trượt được đặt giữa khoảng sân, trở thành món đồ chơi hiếm hoi của con trẻ. Mỗi giờ chơi kết thúc, những bộ quần áo lại lấm lem đất đỏ. Vậy nhưng, với các cháu, đó vẫn là khoảng thời gian háo hức nhất trong ngày. Có lẽ bởi thế, để có được bộ đồ chơi cho các con, các thầy cô đã phải nhiều lần vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

Không chỉ vậy, việc thiếu phòng học buộc nhà trường phải mượn nhà văn hóa bản để dạy học. Không gian sinh hoạt cộng đồng trở thành lớp học bất đắc dĩ cho cô trò điểm trường Mùa Xuân. Đồ dùng, thiết bị dạy học thiếu thốn, việc học đôi khi bị gián đoạn khi nhà văn hóa có sự kiện. “Nghỉ học, các cô phải nhiều lần đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con đến lớp. Nhưng việc duy trì sĩ số thì vẫn rất khó”, cô Thao Thị Kía, giáo viên nơi đây chia sẻ.

Thế nhưng, những câu chuyện ấy giờ đã trở thành ký ức. Trước thềm năm học mới 2026-2027 này, con đường dẫn vào bản dù vẫn phải men theo chân núi, đi qua những bản làng còn nghèo khó, nhưng điểm trường đã mang một diện mạo mới. Điểm trường Mùa Xuân được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, trên diện tích gần 600m2, gồm 5 phòng học kiên cố, 3 phòng vệ sinh đạt chuẩn cùng các hạng mục phụ trợ. Không còn những căn phòng gỗ chật chội, cô trò giờ đây có những lớp học vững chãi hơn, đầy đủ tiện ích và ánh sáng hơn để dạy và học. Khoảng sân trước lớp cũng không còn là nền đất lầy lội mỗi khi trời mưa. Những đứa trẻ có thêm không gian để chạy nhảy, có thêm đồ chơi để nô đùa sau mỗi giờ học.

Với bản vùng biên còn nhiều khó khăn như Mùa Xuân, một điểm trường mới là cả một niềm mong mỏi lớn lao. Với các cô giáo cắm bản, đó là thêm một điều kiện để yên tâm bám lớp. Với những đứa trẻ, đó là một không gian học tập, vui chơi đúng nghĩa. Nói như phụ huynh Sung Văn Da: “Trước đây, nhìn các con học trong những phòng học đã xuống cấp, phụ huynh chúng tôi cũng lo lắm, nhất là những hôm mưa rét. Nay có trường mới khang trang, kiên cố, có nhà vệ sinh, sân chơi đầy đủ, chúng tôi rất phấn khởi. Mong rằng các cháu sẽ yên tâm học tập, chăm ngoan và có thêm điều kiện để sau này trưởng thành, xây dựng bản làng”.

Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy khẳng định: “Điểm trường Mùa Xuân là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với giáo dục vùng biên. Công trình không chỉ bổ sung cơ sở vật chất, mà còn tạo dựng môi trường học tập, chăm sóc an toàn, khang trang hơn cho trẻ em trong bản. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi cùng thời điểm, xã biên giới Sơn Thủy khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy đúng ngày khai giảng năm học mới 2026-2027”.

Theo ông Tới, đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào vùng biên. “Với địa bàn rộng, giao thông còn nhiều khó khăn, nhất là ở những bản xa trung tâm, địa phương sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu, ưu tiên huy động và lồng ghép các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, tạo môi trường học tập thuận lợi, an toàn cho học sinh”, ông Tới chia sẻ thêm.

Còn với cô Phạm Thị Chính, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Thủy, cho rằng: “Cơ sở vật chất là điều kiện quan trọng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Nhà trường trân trọng sự đồng hành của đơn vị thiện nguyện đã hỗ trợ địa phương xây điểm trường Mùa Xuân mới khang trang hơn”.

Bản Mùa Xuân vẫn còn đó những nhọc nhằn của một bản đồng bào vùng biên. Con đường vào bản có thể vẫn xa, mùa mưa vẫn còn những nỗi lo sạt lở, chia cắt. Nhưng từ hôm nay từ mái trường mới, rộn rã tiếng học bài, tiếng cười của trẻ nhỏ ngân lên giữa núi rừng. Từ những phòng học kiên cố ấy, những ước mơ nhỏ bé của trẻ em bản Mùa Xuân sẽ có thêm một điểm tựa để bắt đầu hành trình bớt gian nan hơn.

Bài và ảnh: Đình Giang