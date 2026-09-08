Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài

Sau hơn 2 tháng theo dõi, đôn đốc kể từ Thông báo số 1018-TB/TCT của Tổ công tác 881.2, kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm về công tác giải phóng mặt bằng; thu tiền sử dụng đất; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý đất đai, làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai; tháo gỡ dự án, kéo dài tại 11 phường gồm Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Quang, Nguyệt Viên, Đông Sơn, Đông Tiến, Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Quang Trung, đã có chuyển biến.

Toàn cảnh hội nghị.

Cấp ủy, chính quyền 11 phường đã bám sát các nhiệm vụ, duy trì chế độ báo cáo, phân công thực hiện theo phương châm “6 rõ”. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng tăng từ 43,9% tại thời điểm ban đầu lên khoảng 86,74% theo kế hoạch hiện hành; một số địa phương có kết quả rõ nét, tỷ lệ thực hiện cao. Công tác thu tiền sử dụng đất và giải ngân vốn đầu tư công tại nhiều phường có chuyển biến; việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đạt khối lượng lớn; một số dự án tồn đọng, kéo dài đã được xử lý, đưa ra khỏi danh mục theo dõi.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, quá trình triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm tại 11 phường vẫn còn những hạn chế, điểm nghẽn. Kết quả thực hiện giữa các phường chưa đồng đều; thu tiền sử dụng đất đạt thấp, trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn vốn và khả năng giải ngân. Nhiều dự án còn phải chờ quyết định về giá đất, giao đất, điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư, kết luận thanh tra hoặc ý kiến của cơ quan cấp tỉnh, Trung ương. Hồ sơ bàn giao sau sắp xếp tổ chức bộ máy; nhân lực chuyên môn về đất đai, tài chính, quản lý dự án còn thiếu. Công tác phối hợp giữa phường, chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn có lúc chưa kịp thời.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị trực tuyến với Ban Thường vụ Đảng ủy 11 phường để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, làm rõ khó khăn, vướng mắc, diễn ra chiều 8/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 881.2, đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”; lấy kết quả thực tế làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; chủ động xử lý dứt điểm nội dung thuộc thẩm quyền cấp phường và phải báo cáo định kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, tiếp tục theo dõi từng dự án, từng hộ dân, từng thủ tục, nguồn kinh phí thực hiện và quỹ tái định cư. Đồng thời, xây dựng kịch bản thu tiền sử dụng đất theo từng mặt bằng, phấn đấu bảo đảm các mốc hoàn thành giải phóng mặt, phê duyệt giá đất, đấu giá, giao đất để tạo nguồn thu.

Không thực hiện điều chỉnh việc giao thu tiền sử dụng đất do không thuộc trường hợp điều chỉnh dự toán.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương cần rà soát từng dự án, giá trị khối lượng đã thực hiện, hồ sơ nghiệm thu, quyết toán và kế hoạch thanh toán theo tuần. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục điều chuyển hoặc điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, cần rà soát toàn bộ danh mục, xác định rõ hiện trạng pháp lý, nội dung đã xử lý; phần việc còn lại, cơ quan có thẩm quyền quyết định và đề ra thời hạn thực hiện đối với từng dự án. Những dự án thuộc thẩm quyền phường phải được tập trung xử lý dứt điểm; đối với các dự án vượt thẩm quyền, cần chủ động tổng hợp, kiến nghị và bám sát trình tự, thủ tục giải quyết...

Quốc Hương