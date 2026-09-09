Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long nhận đỡ đầu học sinh nghèo sau thông tin của Báo điện tử Thanh Hóa

Trong các ngày 8-9/9, Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long đã đến thăm và trao quà cho gia đình hai anh em Hoàng Hà Anh Quân - Hoàng Thùy Dương ở bản Muống, xã Sơn Thủy. Cả hai là học sinh của Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Sư cô Thích Đàm Ngoan, Trụ trì chùa Hồi Long trao hỗ trợ cho gia đình hai anh em Hoàng Hà Anh Quân và Hoàng Thùy Dương. Ảnh: Bùi Đông

Trong chuyến thăm, đoàn đã trao quà là 5 triệu đồng tiền mặt cho gia đình hai em; động viên gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, nuôi dạy các con và ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long đã nhận đỡ đầu hai anh em Hoàng Hà Anh Quân và Hoàng Thùy Dương đến khi đủ 18 tuổi.

Trước đó, ngày 31/8/2026, Báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết Ngày mai con về trường mới trong loạt bài "Trên những công trường gọi năm học mới". Bài viết có nêu hoàn cảnh khó khăn và niềm khao khát được học tập của hai anh em Hoàng Hà Anh Quân - Hoàng Thùy Dương, cũng như cơ hội của các cháu khi ngôi trường nội trú liên cấp được khánh thành.

Gia đình Quân và Dương thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ đã ly hôn, hai anh em và mẹ hiện ở nhờ nhà ông bà ngoại. Ông bà đã già yếu, thường xuyên ốm đau. Chị Hà Thị Táo, mẹ của các em phải chật vật mưu sinh, tìm kế sinh nhai cho cả gia đình 5 nhân khẩu...

Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long trao hỗ trợ xã Sơn Thủy tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em. Ảnh: Bùi Đông

Sư cô Thích Đàm Ngoan, Trụ trì chùa Hồi Long chia sẻ: “Phần quà tuy không lớn nhưng sẽ góp phần san sẻ những nhọc nhằn, khó khăn, động viên gia đình có thêm động lực phối hợp với nhà trường nuôi dạy, chăm sóc các cháu chăm ngoan, học giỏi. Đồng thời góp phần cùng cấp ủy, chính quyền trao cho các cháu thêm điểm tựa trên hành trình học tập và trưởng thành, để các cháu cảm nhận được rằng mình luôn được yêu thương, quan tâm và không bị bỏ lại phía sau”.

Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long trao hỗ trợ cho xã Sơn Thủy tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em. Ảnh: Bùi Đông

Nhân dịp này, Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 triệu đồng để xã Sơn Thủy tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn; trao 360kg gạo hỗ trợ Trường Mầm non Sơn Thủy.

Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (xã Na Mèo).

Đ.Đ