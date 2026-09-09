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Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/9, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Ngày 9/9, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức truyền đạt các nội dung tại hội nghị truyền thông.

Tại hội nghị, 400 cán bộ, hội viên nòng cốt ở cơ sở đã được giảng viên Trường Đại học Hồng Đức truyền đạt các nội dung về nhận diện, phòng ngừa và xử lý các hành vi bạo lực gia đình; kỹ năng bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng môi trường gia đình an toàn, hạnh phúc.

Các học viên được xem video minh hoạ về thực trạng bạo lực gia đình và đưa ra một số tình huống để học viên nhận diện các dấu hiệu bạo lực gia đình; trao đổi, chia sẻ những tình huống thực tế và đưa ra giải pháp xử lý; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại cơ sở.

Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Từ những nội dung được truyền đạt tại hội nghị, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục chia sẻ, lan tỏa thông điệp tích cực đến gia đình, người thân và cộng đồng; tổ chức Hội các cấp chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa để xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Lê Hà

Từ khóa:

#An toàn cho phụ nữ và trẻ em #Trường Đại học Hồng Đức #phòng chống bạo lực gia đình #Môi trường #Truyền thông #xây dựng #Hội lhpn tỉnh #Phát triển bền vững #Cán bộ #Nhận diện

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