Hoàn thành 19 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam trong năm nay

Các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ phải hoàn thành toàn bộ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, đã có 20/21 trạm dừng nghỉ có công trình dịch vụ thiết yếu khai thác, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

Đối với 2 trạm dừng nghỉ Cam Lộ-La Sơn và Cam Lâm-Vĩnh Hảo đang khai thác trạm tạm, nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu để đưa vào khai thác trong tháng 9 này.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu 2 trạm dừng nghỉ Cam Lộ-La Sơn và Cam Lâm-Vĩnh Hảo trong tháng 9; hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Riêng trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144 mới nhận bàn giao toàn bộ mặt bằng vào ngày 24/8/2026 hiện đang khảo sát, thiết kế, dự kiến thi công trong tháng 9 và hoàn thành vào cuối năm nay.

“Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục rà soát tiến độ các trạm dừng nghỉ, xem xét trách nhiệm và kiên quyết xử lý các nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng,” ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định.

Về hệ thống trạm sạc điện, đơn vị này tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm sạc điện tại 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Đối với các trạm dừng nghỉ hiện hữu trên các tuyến cao tốc trước đây, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp đang kinh doanh trạm để yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hệ thống trạm sạc điện bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Theo Quyết định số 938/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2023, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã hoàn thành và khai thác gồm: Hà Nội-Bắc Giang (2 trạm, Km120+200 phải tuyến, Km145+800 trái tuyến), Giẽ-Ninh Bình (một trạm, Km227 cả 2 bên), Cao Bồ-Mai Sơn (một trạm, Km269+313 trái tuyến, Km269+410 phải tuyến), La Sơn-Hòa Liên (một trạm Km1+200 trái tuyến giai đoạn 1), Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (một trạm Km41+100 cả 2 bên), Bến Lức-Trung Lương (một trạm Km28+200 cả 2 bên).

29 trạm đầu tư mới để khai thác đồng bộ trên cao tốc, gồm 3 trạm do địa phương là cơ quan chủ quản (Hữu Nghị-Chi Lăng, Lạng Sơn-Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ quản; Trung Lương-Mỹ Thuận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp là cơ quan chủ quản); 2 trạm do VEC là cơ quan chủ quản (Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Long Thành-Bến Lức), đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Đối với 24 trạm do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, đơn vị này đã giao Cục Đường bộ Việt Nam và các ban quản lý dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa, hiện đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng 21 trạm (gồm Mai Sơn-Quốc lộ 45; Quốc lộ 45-Nghi Sơn; Nghi Sơn-Diễn Châu; Diễn Châu-Bãi Vọt; Hàm Nghi-Vũng Áng; Vũng Áng-Bùng; Bùng-Vạn Ninh; Vạn Ninh-Cam Lộ; Cam Lộ-La Sơn (Km36+500); Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km15); Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km77); Hoài Nhơn-Quy Nhơn; Quy Nhơn-Chí Thạnh; Vân Phong-Nha Trang; Nha Trang-Cam Lâm; Cam Lâm-Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km144); Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205); Phan Thiết-Dầu Giây; Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau; 3 trạm đang triển khai thủ tục đầu tư gồm La Sơn-Hòa Liên (Km52+000), hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận-Cần Thơ.

Hiện, 18/21 trạm đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho lưu thông trên tuyến.

Trong đó, 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ: Mai Sơn-Quốc lộ, Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km205.

16 trạm hoàn thành dịch vụ thiết yếu: Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt bên phải, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km15, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77 bên trái, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Vân Phong-Nha Trang, Nha Trang-Cam Lâm, Phan Thiết-Dầu Giây, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau.

Hai trạm Cam Lộ-La Sơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo đang thi công, có trạm tạm phục vụ. Trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144 đang khảo sát, thiết kế, dự kiến thi công trong tháng 9/2026./.

Theo TTXVN