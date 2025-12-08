Phường Sầm Sơn: 6/28 cơ sở karaoke đảm bảo điều kiện phòng cháy

Con số chỉ 6/28 cơ sở đạt yêu cầu cho thấy yêu cầu phòng cháy chữa cháy mới đang tạo ra áp lực rất lớn đối với hoạt động kinh doanh karaoke. Tuy nhiên, đây cũng chính là giai đoạn cần thiết để xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, bền vững.

Thời gian qua, lực lượng chức năng phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh kiểm tra, rà soát điều kiện phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác không chỉ ghi nhận hiện trạng mà còn hướng dẫn, hỗ trợ các chủ cơ sở khắc phục thiếu sót, hoàn thiện các yêu cầu an toàn, góp phần giảm nguy cơ cháy nổ trong dịp cuối năm.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn hướng dẫn các cơ sở karaoke chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy.

Từ năm 2022 đến nay, quán karaoke Công Hiền, phường Sầm Sơn buộc phải tạm dừng hoạt động do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Để hoạt động trở lại, chủ quán đã đầu tư gần 100 triệu đồng để cải tạo, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạng mục chưa thể đáp ứng ngay, khiến quán chưa thể hoạt động trở lại.

Cơ sở karaoke Công Hiền hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy để đưa vào hoạt động trong cuối năm nay.

Anh Lê Văn Công – chủ quán karaoke Công Hiền cho biết: “Đến thời điểm này, quán của chúng tôi đã đáp ứng được khoảng 50 - 60% yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đang mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để các cơ sở sớm được hoạt động trở lại”.

Trường hợp của quán karaoke Công Hiền không phải cá biệt. Nhiều cơ sở karaoke trên địa bàn phường Sầm Sơn cũng đang tạm ngừng hoạt động để khắc phục yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Vấn đề chung nằm ở chỗ hầu hết cơ sở karaoke được xây dựng từ nhiều năm trước, theo tiêu chuẩn cũ; khi yêu cầu phòng cháy chữa cháy được nâng lên, việc cải tạo đòi hỏi chi phí lớn và thời gian dài. Với các hộ kinh doanh nhỏ, đây là thách thức không nhỏ.

Trong bối cảnh đó, việc chính quyền địa phương tăng cường hướng dẫn, đồng hành giúp người dân nắm rõ tiêu chuẩn mới đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ngay khi bộ máy chính quyền hai cấp đi vào vận hành ổn định, Công an phường Sầm Sơn đã triển khai nhiều đợt kiểm tra kết hợp tư vấn trực tiếp. Thay vì chỉ ra lỗi và yêu cầu khắc phục như trước đây, lực lượng chức năng tập trung giải thích, hướng dẫn từng bước - từ xây dựng phương án thoát nạn, bố trí thiết bị báo cháy phù hợp đến hồ sơ pháp lý.

Các cơ sở đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy cũng được tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành, sẵn sàng ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Lâm, Công an phường Sầm Sơn, cho biết: “Hiện, toàn phường có 28 cơ sở karaoke, nhưng chỉ 6 cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Nhiều cơ sở thiếu lối thoát hiểm, thiết bị báo cháy không đạt tiêu chuẩn, hoặc kiến thức phòng cháy chữa cháy của chủ quán còn hạn chế. Chúng tôi đã hướng dẫn cụ thể để các cơ sở còn lại từng bước tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện các hạng mục cần thiết”.

Nhìn tổng thể, nỗ lực hỗ trợ của chính quyền phường Sầm Sơn đang giúp thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu của pháp luật và khả năng thực hiện của người dân. Thay vì “siết chặt - đóng cửa - xử phạt”, hướng tiếp cận “kiểm tra - hướng dẫn - đồng hành” giúp chủ cơ sở chủ động hơn, giảm sự lúng túng và hạn chế chi phí phát sinh do sửa chữa sai quy chuẩn.

Trong thời gian tới, khi các cơ sở karaoke từng bước hoàn thiện hạng mục phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn, việc hoạt động trở lại sẽ không chỉ giúp khôi phục kinh doanh mà còn bảo đảm an toàn cho khách hàng, người lao động và cả khu dân cư xung quanh. Đây là mục tiêu chung mà cả chính quyền và người dân đều đang hướng tới.

