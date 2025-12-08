Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Phường Sầm Sơn: 6/28 cơ sở karaoke đảm bảo điều kiện phòng cháy

Hương Quỳnh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Con số chỉ 6/28 cơ sở đạt yêu cầu cho thấy yêu cầu phòng cháy chữa cháy mới đang tạo ra áp lực rất lớn đối với hoạt động kinh doanh karaoke. Tuy nhiên, đây cũng chính là giai đoạn cần thiết để xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, bền vững.

Phường Sầm Sơn: 6/28 cơ sở karaoke đảm bảo điều kiện phòng cháy

Con số chỉ 6/28 cơ sở đạt yêu cầu cho thấy yêu cầu phòng cháy chữa cháy mới đang tạo ra áp lực rất lớn đối với hoạt động kinh doanh karaoke. Tuy nhiên, đây cũng chính là giai đoạn cần thiết để xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, bền vững.

Thời gian qua, lực lượng chức năng phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh kiểm tra, rà soát điều kiện phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác không chỉ ghi nhận hiện trạng mà còn hướng dẫn, hỗ trợ các chủ cơ sở khắc phục thiếu sót, hoàn thiện các yêu cầu an toàn, góp phần giảm nguy cơ cháy nổ trong dịp cuối năm.

Phường Sầm Sơn: 6/28 cơ sở karaoke đảm bảo điều kiện phòng cháy

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn hướng dẫn các cơ sở karaoke chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy.

Từ năm 2022 đến nay, quán karaoke Công Hiền, phường Sầm Sơn buộc phải tạm dừng hoạt động do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Để hoạt động trở lại, chủ quán đã đầu tư gần 100 triệu đồng để cải tạo, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạng mục chưa thể đáp ứng ngay, khiến quán chưa thể hoạt động trở lại.

Phường Sầm Sơn: 6/28 cơ sở karaoke đảm bảo điều kiện phòng cháy

Cơ sở karaoke Công Hiền hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy để đưa vào hoạt động trong cuối năm nay.

Anh Lê Văn Công – chủ quán karaoke Công Hiền cho biết: “Đến thời điểm này, quán của chúng tôi đã đáp ứng được khoảng 50 - 60% yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đang mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để các cơ sở sớm được hoạt động trở lại”.

Trường hợp của quán karaoke Công Hiền không phải cá biệt. Nhiều cơ sở karaoke trên địa bàn phường Sầm Sơn cũng đang tạm ngừng hoạt động để khắc phục yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Vấn đề chung nằm ở chỗ hầu hết cơ sở karaoke được xây dựng từ nhiều năm trước, theo tiêu chuẩn cũ; khi yêu cầu phòng cháy chữa cháy được nâng lên, việc cải tạo đòi hỏi chi phí lớn và thời gian dài. Với các hộ kinh doanh nhỏ, đây là thách thức không nhỏ.

Trong bối cảnh đó, việc chính quyền địa phương tăng cường hướng dẫn, đồng hành giúp người dân nắm rõ tiêu chuẩn mới đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ngay khi bộ máy chính quyền hai cấp đi vào vận hành ổn định, Công an phường Sầm Sơn đã triển khai nhiều đợt kiểm tra kết hợp tư vấn trực tiếp. Thay vì chỉ ra lỗi và yêu cầu khắc phục như trước đây, lực lượng chức năng tập trung giải thích, hướng dẫn từng bước - từ xây dựng phương án thoát nạn, bố trí thiết bị báo cháy phù hợp đến hồ sơ pháp lý.

Phường Sầm Sơn: 6/28 cơ sở karaoke đảm bảo điều kiện phòng cháy

Các cơ sở đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy cũng được tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành, sẵn sàng ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Lâm, Công an phường Sầm Sơn, cho biết: “Hiện, toàn phường có 28 cơ sở karaoke, nhưng chỉ 6 cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Nhiều cơ sở thiếu lối thoát hiểm, thiết bị báo cháy không đạt tiêu chuẩn, hoặc kiến thức phòng cháy chữa cháy của chủ quán còn hạn chế. Chúng tôi đã hướng dẫn cụ thể để các cơ sở còn lại từng bước tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện các hạng mục cần thiết”.

Con số chỉ 6/28 cơ sở đạt yêu cầu cho thấy yêu cầu phòng cháy chữa cháy mới đang tạo ra áp lực rất lớn đối với hoạt động kinh doanh karaoke. Tuy nhiên, đây cũng chính là giai đoạn cần thiết để xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, bền vững. Các sự cố cháy nổ ở các tỉnh thành trước đây cho thấy chỉ một sai sót nhỏ trong hệ thống phòng cháy chữa cháy có thể gây ra hậu quả rất lớn, không chỉ về thiệt hại vật chất mà còn ảnh hưởng đến tính mạng con người và hình ảnh ngành dịch vụ.

Nhìn tổng thể, nỗ lực hỗ trợ của chính quyền phường Sầm Sơn đang giúp thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu của pháp luật và khả năng thực hiện của người dân. Thay vì “siết chặt - đóng cửa - xử phạt”, hướng tiếp cận “kiểm tra - hướng dẫn - đồng hành” giúp chủ cơ sở chủ động hơn, giảm sự lúng túng và hạn chế chi phí phát sinh do sửa chữa sai quy chuẩn.

Trong thời gian tới, khi các cơ sở karaoke từng bước hoàn thiện hạng mục phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn, việc hoạt động trở lại sẽ không chỉ giúp khôi phục kinh doanh mà còn bảo đảm an toàn cho khách hàng, người lao động và cả khu dân cư xung quanh. Đây là mục tiêu chung mà cả chính quyền và người dân đều đang hướng tới.

Hương Quỳnh

Tin liên quan:
  • Phường Sầm Sơn: 6/28 cơ sở karaoke đảm bảo điều kiện phòng cháy
    Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục

    Trường học là nơi tập trung đông người, do vậy, hoạt động phòng cháy, chữa cháy (PCCC), bảo đảm an toàn PCCC cho người và tài sản là một trong những nhiệm vụ cần thiết. Xác định rõ điều này, cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn PCCC theo yêu cầu của ngành chức năng cũng như thực tiễn đặt ra.

  • Phường Sầm Sơn: 6/28 cơ sở karaoke đảm bảo điều kiện phòng cháy
    Điều kiện về đường giao thông đảm bảo cho các phương tiện chữa cháy

    Ngày 29/10/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 67/2024/QĐ-UBND ban hành quy định về đường giao thông đảm bảo phương tiện chữa cháy (PTCC) thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa:

#Phường Sầm Sơn #Phòng cháy chữa cháy #Kiểm tra #yêu cầu #Lực lượng chức năng #Hoàn thiện #Khắc phục #hướng dẫn #Chính quyền địa phương #Môi trường kinh doanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 34/CĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh