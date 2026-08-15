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Phường Quảng Phú trang bị máy tính, máy in cho các tổ dân phố

Hồng Tư
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/8, phường Quảng Phú tổ chức bàn giao máy tính, máy in và các trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho 20 tổ dân phố trên địa bàn.

Phường Quảng Phú trang bị máy tính, máy in cho các tổ dân phố

Sáng 15/8, phường Quảng Phú tổ chức bàn giao máy tính, máy in và các trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho 20 tổ dân phố trên địa bàn.

Phường Quảng Phú trang bị máy tính, máy in cho các tổ dân phố

Các trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số được bàn giao cho tổ dân phố Hưng Phúc.

Theo đó, 20 tổ dân phố được trang bị máy tính, máy in, bàn, ghế và các thiết bị phụ trợ với tổng kinh phí hơn 433 triệu đồng từ nguồn vốn năm 2026 của phường.

Các thiết bị được sử dụng để soạn thảo, in ấn thông báo, biên bản; lưu trữ hồ sơ, cập nhật dữ liệu, tiếp nhận văn bản và triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Phường Quảng Phú trang bị máy tính, máy in cho các tổ dân phố

Cán bộ tổ dân phố Hưng Long được hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Việc đầu tư thiết bị được thực hiện trong bối cảnh sau sắp xếp, quy mô dân số và địa bàn quản lý tại các tổ dân phố lớn hơn, kéo theo khối lượng công việc và thông tin cần xử lý tại cơ sở tăng lên.

Khi có đầy đủ phương tiện, cán bộ tổ dân phố có thể chủ động hơn trong xử lý văn bản, cập nhật thông tin và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Đáng chú ý, các thiết bị cũng tạo điều kiện để cán bộ tổ dân phố hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số ngay tại khu dân cư, giúp thông tin được tiếp nhận và xử lý nhanh hơn, giảm thời gian đi lại cho người dân khi có nhu cầu.

Trước đó, phường Quảng Phú đã bàn giao thiết bị cho 3 tổ dân phố. Sau thời gian đưa vào sử dụng, các thiết bị phát huy hiệu quả trong công tác chuyển đổi số và hỗ trợ giải quyết công việc tại cơ sở.

Hồng Tư

Từ khóa:

#Tổ dân phố #Quảng Phú #phường #Phục vụ #Hoàn thiện #Chuyển đổi số #trang thiết bị #Hỗ trợ #Máy tính #Cán bộ

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