Chung tay giữ màu xanh của rừng

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an xã Cổ Lũng đã chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Luông, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR), góp phần gìn giữ màu xanh của rừng.

Công an xã Cổ Lũng phối hợp với lực lượng kiểm lâm Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tuần tra bảo vệ rừng.

Trung tá Chương Văn Chương, Trưởng Công an xã Cổ Lũng, cho biết: Xã Cổ Lũng là địa phương có diện tích rừng lớn, địa hình phức tạp, dân cư sống đan xen gần rừng, vì vậy, công tác BVR không chỉ dừng lại ở việc giữ tài nguyên thiên nhiên, mà còn gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Khi rừng được bảo vệ tốt, môi trường sống ổn định, đời sống Nhân dân được bảo đảm, thì tình hình ANTT cũng sẽ ổn định hơn.

Để chung tay bảo vệ màu xanh của rừng, Công an xã Cổ Lũng luôn phối hợp với kiểm lâm địa bàn, các lực lượng chức năng và quần chúng Nhân dân để làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh rừng. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Công an xã luôn chú trọng yếu tố phòng ngừa từ sớm, từ xa; lấy tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân làm nền tảng.

Cùng với tuần tra, kiểm tra, Công an xã còn phối hợp trong công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, cũng như trong quá trình tiếp xúc, làm việc với người dân. Mỗi người dân sống gần rừng, đi rừng, làm nương, sản xuất ven rừng nếu nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, thì sẽ là “tai mắt”, “cánh tay nối dài”, giúp lực lượng chức năng quản lý địa bàn tốt hơn, xử lý nhanh hơn các tình huống phát sinh.

Theo anh Vũ Văn Hà, kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm thôn Nủa (Ban Quản lý KBTTN Pù Luông), đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Cổ Lũng tuần tra, nắm bắt các đối tượng nghi vấn. Song song với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tố giác vi phạm. Kết quả từ đầu năm 2025 đến nay, hai lực lượng đã tổ chức 26 buổi tuần tra, tuyên truyền cho 2.483 lượt người, giúp nâng cao hiệu quả BVR tại địa phương.

Ông Hà Việt Khoa (thôn Nủa, xã Cổ Lũng) bày tỏ: “Được Công an xã và kiểm lâm trực tiếp bám địa bàn tuyên truyền, người dân đã thay đổi nhận thức, hiểu rằng BVR là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Giờ đây, chúng tôi không chỉ nắm rõ các quy định PCCCR mà còn chủ động phát hiện, báo cáo ngay các dấu hiệu nghi vấn cho lực lượng chức năng xử lý”.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, cùng với việc kiện toàn tổ chức, Công an xã Cổ Lũng đã ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt ở cơ sở. Không chỉ giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT, Công an xã còn tích cực tham gia XDNTM, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần giữ bình yên cuộc sống của Nhân dân. Ở mỗi địa bàn, tùy theo tình hình thực tế, Công an xã Cổ Lũng có những cách làm phù hợp, linh hoạt, nhưng điểm chung là đều hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân, giữ vững ổn định cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an, tạo thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, Công an xã Cổ Lũng tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn duy trì tuần tra, kiểm tra kết hợp với công tác tuyên truyền tại các vùng lõi xung yếu, có nguy cơ xâm hại rừng cao. Bên cạnh việc đẩy mạnh biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt địa bàn và đối tượng nghi vấn, đơn vị sẽ chủ động tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác BVR, huy động sự tham gia của người dân, góp phần giữ vững màu xanh của KBTTN Pù Luông.

Bài và ảnh: Tiến Đạt