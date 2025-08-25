Phường Nam Sầm Sơn sơ tán 262 hộ dân đến nơi an toàn để tránh bão

Với phương châm đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết, phường Nam Sầm Sơn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 5 (Kajiki).

Các hộ dân được đưa đến khu sơ tán tập trung tại Trường THCS Quảng Vinh.

Theo đó, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường và các tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền về diễn biến của bão; hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Lực lượng tại chỗ được huy động để hỗ trợ ngư dân di chuyển tàu bè, mủng; chằng chống nhà cửa, kê đặt tài sản khơi thông dòng chảy, kiểm tra hệ thống điện, biển hiệu quảng cáo và cắt tỉa cây xanh để phòng ngừa rủi ro.

UBND phường cũng ra thông báo yêu cầu các hộ dân tại 10 tổ dân phố ven biển chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị lương thực, thuốc men và tư trang, sẵn sàng sơ tán khi có lệnh.

Ngay trong đêm 24/8, các tổ dân phố ven biển đã vận động người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật sang ở nhờ tại các gia đình ở khu vực an toàn.

Phường Nam Sầm Sơn sơ tán các hộ dân sống cách mép nước biển 200m đến nơi an toàn.

Từ 6 giờ sáng ngày 25/8, toàn bộ 262 hộ dân với 943 nhân khẩu sinh sống trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển (Thủ Phú, Phú Xá, Thanh Minh, Quang Minh, Hồng Hải, Tây Nam, Nam Bắc, tổ dân phố 1,2 Đại Hùng) bắt đầu được sơ tán đến các điểm an toàn. Riêng 36 hộ với 124 nhân khẩu sẽ được bố trí tránh trú tại Trường THCS Quảng Vinh và tổ dân phố 1 Đại Hùng.

Hiện công tác di dân đang được tích cực triển khai. Căn cứ vào diễn biến của bão, Đảng uỷ, UBND phường Nam Sầm Sơn sẽ có hướng chỉ đạo tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Nguyễn Hiền (CTV)