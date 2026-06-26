Phường Hải Lĩnh sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố để tinh gọn bộ máy, phục vụ Nhân dân tốt hơn

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phường Hải Lĩnh đang triển khai công tác sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố theo quy định và chỉ đạo của cấp trên. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy nguồn lực cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và xây dựng chính quyền địa phương ngày càng gần dân, phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn.

Người dân được phổ biến nội dung trong việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố ở phường Hải Lĩnh.

Phường Hải Lĩnh có diện tích tự nhiên 4.097,39ha, dân số 18.236 người, 4.310 hộ, 17 tổ dân phố. Trong thời gian qua, hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên được triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả. Qua đó góp phần phát triển sản xuất, xây dựng và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương; phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị văn minh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng dân cư.

Phường Hải Lĩnh đã tổ chức hội nghị triển khai đề án, kế hoạch công tác lấy ý kiến Nhân dân về việc sắp xếp các tổ dân phố. Việc sắp xếp tổ dân phố đòi hỏi phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và yêu cầu quản lý khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng, tạo sự gắn bó, củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư. Đồng thời, xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là địa bàn có yếu tố tôn giáo; gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững mục tiêu tăng trưởng “2 con số” và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Phương án sắp xếp dự kiến thực hiện 16/17 tổ dân phố, hình thành 7 tổ dân phố mới gồm: Đại Hải, Ninh Hải, Văn Thành, Định Hải, Tây Hải, Hồ Phú và Đại Thắng; giữ nguyên tổ dân phố Hồng Phong do có những yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, tôn giáo và cộng đồng dân cư. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn phường dự kiến còn 8 tổ dân phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tổ chức, hoạt động của tổ dân phố cũng còn nhiều tồn tại, bất cập, khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Ông Mai Xuân Minh, Chánh Văn phòng UBND phường Hải Lĩnh cho biết: Quá trình thực hiện phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp, hướng dẫn triển khai của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện thống nhất với kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức chi bộ, ban công tác mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở tổ dân phố. Việc đặt tên tổ dân phố được thực hiện đồng thời trong quy trình thành lập, sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân; bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, tham gia góp ý, giám sát việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Sau khi sáp nhập, quy mô dân cư lớn hơn sẽ tạo thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị văn minh. Để chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố đạt kết quả cao, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu và lợi ích lâu dài của việc sắp xếp đơn vị dân cư; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân, chung tay cùng địa phương thực hiện thành công chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố ở phường Hải Lĩnh sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong đổi mới tổ chức bộ máy ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phát huy tốt hơn các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Hải Lĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển.

Bài và ảnh: Bảo Thanh