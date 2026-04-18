Phường Hạc Thành thống trị sàn đấu Judo tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Ngày 18/4, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh (số 89 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Giải Judo trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026.

Giải đấu thu hút gần 100 trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 6 đơn vị trong toàn tỉnh tham gia tranh tài, gồm: phường Hạc Thành, xã Thọ Xuân, xã Minh Sơn, phường Nam Sầm Sơn, phường Nghi Sơn và phường Đông Sơn. Các vận động viên thi đấu sôi nổi, quyết liệt ở 16 hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ và 2 nội dung đối kháng đồng đội nam, nữ.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự cùng các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của đơn vị đăng cai cùng sự đầu tư nghiêm túc về lực lượng của các đoàn, các trận đấu diễn ra hấp dẫn, giàu tính chuyên môn. Nhiều cuộc so tài có chất lượng cao, thể hiện rõ kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các VĐV Judo. Các trận chung kết diễn ra kịch tính, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Đội ngũ trọng tài điều hành giải làm việc chuyên nghiệp, công tâm, đảm bảo tính chính xác, góp phần quan trọng vào thành công chung của giải đấu.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng hạng cân.

Đoàn phường Hạc Thành thi đấu ấn tượng ở các nội dung đối kháng cá nhân khi giành 7 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ. Xã Thọ Xuân với 4 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ và xã Minh Sơn với 3 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ cũng thi đấu rất nỗ lực.

Ở nội dung đồng đội, phường Nam Sầm Sơn gây ấn tượng khi chiến thắng ở cả hai nội dung cho nam và nữ để mang về 2 tấm HCV. Xã Minh Sơn giành thêm 2 HCB ở nội dung đồng đội nam và nữ, trong khi HCĐ ở cả hai nội dung này thuộc về phường Hạc Thành và xã Thọ Xuân.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự trao huy chương cho các VĐV giành thành tích xuất sắc.

BTC trao huy chương, phần thưởng ở nội dung đồng đội nữ.

Thành tích của các đoàn sẽ được tính vào bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X. Phường Hạc Thành tiếp tục là đoàn thi đấu ấn tượng và đang giành lợi thế lớn trong cuộc đua tại Đại hội TDTT tỉnh năm nay.

Hoàng Sơn