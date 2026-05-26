Phường Hạc Thành sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 26/5, phường Hạc Thành tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành trình bày báo cáo sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo dân chủ, đúng luật; kinh tế giữ vững ổn định, một số chỉ tiêu như thu ngân sách, thành lập doanh nghiệp mới đạt kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác đảm bảo trật tự đô thị có chuyển biến rõ nét; văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, công tác chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ trong quản lý, điều hành; giáo dục mũi nhọn giữ vị trí dẫn đầu cả tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; công tác tổ chức cán bộ được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định; trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Lưu Ngọc Thành, Bí thư Chi bộ phố Đông Lân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những vấn đề được tập trung trao đổi gồm: biên chế, cơ cấu tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị còn bất cập; chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; tiến độ và chất lượng tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính tại một số đơn vị có thời điểm còn chậm; một số nội dung phân cấp, phân quyền chưa đồng bộ; việc đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ xây dựng chính quyền số, xã hội số còn hạn chế; các công trình, thiết chế văn hóa chưa được hoàn thiện đồng bộ; kinh phí hoạt động và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ tổ dân phố còn thấp...

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội rà soát các nhiệm vụ, công việc thực hiện chưa đảm bảo theo kế hoạch, từ đó bổ sung, điều chỉnh các giải pháp và tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ, lấy sản phẩm cụ thể và hiệu quả công việc thực tế làm thước đo cho năng lực thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện gắn với bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; chủ động tuyên truyền, bảo vệ người dân trước các hình thức tội phạm công nghệ cao trên địa bàn đô thị.

Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phường. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

MTTQ và các đoàn thể nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trọng tâm là giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức và việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, bảo đảm quyền làm chủ thực chất của Nhân dân trong điều kiện vận hành mô hình tổ chức hành chính mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Hạc Thành đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2021-2025).

Thanh Huê