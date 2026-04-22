Phường Hạc Thành phát động Tháng công nhân và thi đua chào mừng 97 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Chiều 22/4, Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức lễ phát động Tháng công nhân; hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).

Các đồng chí lãnh đạo phường Hạc Thành trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được Công đoàn phường Hạc Thành phát động với nhiều phong trào thi đua thiết thực, cụ thể. Trọng tâm là phong trào “5 tiên phong, 5 đồng hành”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện” gắn với cuộc vận động “Người dân phường Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Cùng với đó, các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động cũng được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức để người lao động chấp hành nghiêm Luật an toàn vệ sinh lao động và các quy định trong bảo đảm an toàn lao động.

Các cấp công đoàn cũng tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tiến phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tại lễ phát động, Công đoàn phường Hạc Thành đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026). Với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn” trong khu vực sản xuất, kinh doanh và “Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” trong khu vực hành chính, sự nghiệp, đợt thi đua cao điểm được phát động nhằm động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động khắc phục mọi khó khăn, hăng hái lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại lễ phát động, lãnh đạo phường Hạc Thành đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2025.

Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cành khó khăn.

Trao 45 suất quà, mỗi suất 1,3 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Tố Phương