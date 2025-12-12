Phường Hạc Thành: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Sáng 12/12, HĐND phường Hạc Thành khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm đầu tiên phường Hạc Thành vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Với sự chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phường Hạc Thành đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 32 chỉ tiêu đề ra, có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Nổi bật là, kinh tế của phường tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng so với với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm ước đạt 38.383 tỷ đồng; tổng thu ngân sách ước đạt 1.318 tỷ đồng, đạt 121% dự toán tỉnh giao, 111% dự toán phường giao. Trong năm, có 869 doanh nghiệp mới được thành lập, đạt 100% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành phát biểu khai mạc kỳ họp.

Một số công trình trọng điểm đã được hoàn thành đưa vào vận hành khai thác, tạo điểm nhấn cho phường. Công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai và vệ sinh môi trường được triển khai quyết liệt, đạt kết quả rõ nét, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân, đảm bảo trật tự, kỷ cương và mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Hạc Thành trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2025.

Tại kỳ họp, HĐND phường nghe thông báo của Ủy ban MTTQ phường về công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND phường.

Thực hiện chức năng giám sát, HĐND phường đã nghiên cứu cho ý kiến đối với các báo cáo công tác năm 2025 của Thường trực HĐND phường, các Ban của HĐND phường, các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc quản lý, sử dụng tài sản công của UBND phường Hạc Thành sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và công tác quản lý giáo dục và đào tạo.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội trường.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, HĐND phường đã biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy vào điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tố Phương