Phường Đông Sơn triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I

Sáng 17/9, Đảng ủy phường Đông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phát động phong trào ủng hộ Nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đông Sơn lần thứ I đề ra phương hướng chung là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng đô thị - dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp sinh thái; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Đông Sơn đạt tiêu chí đô thị văn minh.

Đại hội đã xác định nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 11,8%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 95 triệu đồng; 100% đường giao thông được cứng hóa; tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 100%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 85%; tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 100%. Trong nhiệm kỳ sẽ thành lập mới 750 doanh nghiệp, kết nạp 600 đảng viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ phường Đông Sơn xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, bao gồm: xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển dịch vụ – thương mại; phát triển hạ tầng đô thị; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Đông Sơn; bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Đại hội cũng xác định 2 khâu đột phá: đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện và đột phá trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phường Đông Sơn triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; các văn bản chỉ đạo Đại hội MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội phường; Kế hoạch phát động ủng hộ Nhân dân Cuba. Các nội dung được trình bày ngắn gọn, thiết thực, làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn đã phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên ủng hộ Nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế thủy chung, son sắt.

Thu Hương (CTV)