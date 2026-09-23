Nâng cao ý thức tự quản, tự phòng tại Thiết Ống

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được cấp ủy, chính quyền xã Thiết Ống đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở. Trong đó, công an xã giữ vai trò nòng cốt tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phong trào; MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương.

Công an xã Thiết Ống ra quân tuyên truyền, thiết lập trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông năm 2026.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng như: Ban hành văn bản; xây dựng bản tin, sử dụng công nghệ AI tạo inphographic về tiêu chuẩn thành viên ban công tác mặt trận, thông tin lễ đón, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội fanpage facebook, các nhóm zalo của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong xã; lồng ghép thông qua các hội nghị, các hoạt động tiếp xúc cử tri và Nhân dân.

Thiếu tá Hà Xuân Luyện, Trưởng Công an xã Thiết Ống, cho biết: “Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân trên địa bàn là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở, Công an xã đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị địa phương đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để chủ động bảo đảm tốt ANTT, Công an xã Thiết Ống đã tập trung rà soát, nắm bắt tình hình, gắn với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cùng với đó, lực lượng công an xã tiếp tục duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân biết, nâng cao ý thức cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa, tố giác tội phạm”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Thiết Ống đã phối hợp tuyên truyền pháp luật tại 24 hội nghị đánh giá tình hình ANTT ở các thôn, phố; tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đăng tải 14 bài viết tuyên truyền trên trang facebook Công an xã. Đơn vị còn tổ chức cho 673 hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; hướng dẫn UBND xã, 7 cơ quan, đơn vị và 29 cơ sở kinh doanh lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy và cài đặt sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Đồng thời, tổ chức gần 300 lượt tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; hơn 300 lượt tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp tại UBND xã, các trường mầm non và THCS trong xã.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả rõ nét. Nhân dân đã tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm ANTT. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm được thực hiện nghiêm túc; các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp quản lý, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng, người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng thuộc diện quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các mô hình tự quản về ANTT tiếp tục được duy trì và phát huy; đến nay, trên địa bàn xã duy trì có hiệu quả 7 mô hình tự quản về ANTT và dân vận khéo, như: “Camera an ANTT”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tái hòa nhập cộng đồng”, “Xã an toàn về ma túy, không ma túy”, “Dân vận khéo trong vận động tranh thủ người có uy tín”... Những mô hình này đã góp phần nâng cao ý thức tự quản, tự phòng ngừa trong Nhân dân, tạo nên thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Song song với đó, Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị và Nhân dân trong công tác quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó đã huy động được sự tham gia tích cực của quần chúng Nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Bà Võ Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiết Ống cho biết: “Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nhiều mô hình tự quản về ANTT được duy trì và phát huy hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng xã Thiết Ống an toàn, văn minh và phát triển bền vững, Ủy ban MTTQ xã Thiết Ống tiếp tục phối hợp với Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã Thiết Ống ngày càng phát triển ổn định, văn minh và an toàn.

Bài và ảnh: Tiến Đạt