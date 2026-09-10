Xuân Thái giữ vững an ninh trật tự và bình yên bản làng

Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Xuân Thái xác định giữ vững an ninh trật tự (ANTT) phải bắt đầu từ việc nắm chắc địa bàn, phát huy vai trò của Nhân dân và giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở. Từ phương châm đó, các mô hình tự quản, lực lượng nòng cốt ở thôn, bản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng công an giữ gìn bình yên bản làng.

Lãnh đạo xã Xuân Thái tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Với phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy Nhân dân làm chủ thể”, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Thái phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, đoàn thể, từng thôn; lực lượng công an chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm. Trên địa bàn đã thành lập 5 tổ an ninh trật tự ở cơ sở với 26 thành viên thường xuyên phối hợp với công an xã nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia tuần tra và xử lý các vấn đề phát sinh. Không chỉ hỗ trợ lực lượng công an, các tổ còn trở thành cầu nối để những thông tin từ khu dân cư được phản ánh kịp thời đến cấp có thẩm quyền. Trong 9 tháng năm 2026, các tổ đã tham gia giải quyết 3 vụ mâu thuẫn tại khu dân cư; người dân cung cấp 8 tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an xác minh, làm rõ vụ việc.

Cùng với lực lượng nòng cốt, Xuân Thái chú trọng xây dựng các mô hình tự quản gắn với những vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống người dân. Mô hình “Xã an toàn về ma túy - không ma túy” được duy trì thường xuyên, trong đó tập trung tuyên truyền, phòng ngừa đối với thanh, thiếu niên và những nhóm có nguy cơ. Mô hình camera với ANTT được sử dụng như một công cụ hỗ trợ lực lượng chức năng trong theo dõi, phát hiện và xác minh vụ việc. Tại trường học, mô hình cổng trường tự quản về trật tự an toàn giao thông góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật cho phụ huynh, học sinh, hạn chế mất trật tự vào thời điểm đưa, đón học sinh. Các tổ liên gia tự quản về phòng cháy, chữa cháy cũng được duy trì, nâng cao khả năng chủ động xử lý tình huống ngay tại khu dân cư.

Một điểm mới trong công tác vận động quần chúng là Xuân Thái không chỉ tuyên truyền theo cách truyền thống mà chủ động đưa thông tin đến người dân qua các kênh truyền thông, mạng xã hội. Trong 9 tháng năm 2026, hệ thống loa truyền thanh xã, thôn thực hiện gần 400 lượt tuyên truyền; hơn 3.000 lượt người tham gia các cuộc họp, hội nghị; hơn 600 bài viết, tin và nội dung tuyên truyền về ANTT được đăng tải, chia sẻ trên facebook, zalo. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn sát với những nguy cơ có thể tác động trực tiếp đến đời sống người dân, từ phòng, chống ma túy, trộm cắp, lừa đảo đến phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, phòng ngừa xuất cảnh trái phép. Đặc biệt, thanh, thiếu niên và học sinh được xác định là nhóm cần được quan tâm tuyên truyền thường xuyên, cùng với việc phát huy vai trò của gia đình trong quản lý, giáo dục con em.

Thực tế cho thấy, giữ vững ANTT ở một địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn như Xuân Thái không thể chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách. Bởi vậy, xã chú trọng xây dựng thế trận an ninh Nhân dân ngay từ mỗi gia đình, từng thôn, bản. Người có uy tín, trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể và những cá nhân có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng được vận động tham gia tuyên truyền, hòa giải, nắm tình hình và giải quyết những vấn đề phát sinh. Năm 2025, xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được xếp loại xuất sắc. Ban Chỉ đạo mô hình “Xã an toàn về ma túy - không ma túy” được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Đằng sau những kết quả đó là cách làm kiên trì: không để khoảng trống trong quản lý địa bàn; không để mâu thuẫn nhỏ kéo dài; không để người dân đứng ngoài phong trào và không để các mô hình tự quản hoạt động hình thức. Xuân Thái đang tiếp tục rà soát, củng cố những mô hình hiệu quả, xây dựng thêm các mô hình nhỏ, thiết thực theo từng thôn; đồng thời nâng cao chất lượng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bài và ảnh: Minh Hiếu