Công an xã Ngọc Trạo hết lòng vì Nhân dân phục vụ

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà còn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Công an xã Ngọc Trạo. Tinh thần ấy được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, kịp thời, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Công an xã Ngọc Trạo hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ngọc Trạo còn chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân. Từ những việc làm thiết thực như hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, đến việc trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Trong công tác cải cách hành chính, công an xã luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn người dân, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần. Mỗi hồ sơ, mỗi trường hợp đến liên hệ công tác đều được cán bộ tiếp nhận với thái độ nghiêm túc, lịch sự, đúng quy định, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, Công an xã Ngọc Trạo đã triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”. Cụ thể, công an xã đã chủ động rà soát, nắm tình hình những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể huy động xã hội hóa để hỗ trợ thiết thực, đúng đối tượng. Từ đầu năm 2026 đến nay, công an xã đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như: Chương trình “Tết sum vầy, kết nối yêu thương”, trao 20 suất quà, trị giá 10 triệu đồng cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trao 60 chiếc chăn cho 60 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trị giá 21 triệu đồng; nhận đỡ đầu 1 cháu thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với đoàn thanh niên xã Vân Du tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Thạch Thành 3; tổ chức tặng quà cho các cháu nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6...

Bên cạnh đó, Công an xã Ngọc Trạo còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thiếu tá Bùi Văn Nam, Trưởng Công an xã Ngọc Trạo khẳng định: “Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Công an xã Ngọc Trạo tiếp tục phát huy vai trò của mình, luôn có mặt kịp thời tại những nơi Nhân dân cần; chung sức cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc và giữ gìn cuộc sống bình yên trên địa bàn”.

Thiện Nhân