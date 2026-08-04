Phương án đầu tư các khu tái định cư đáp ứng yêu cầu phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn

UBND tỉnh vừa có văn bản về phương án đầu tư các khu tái định cư, nghĩa trang để phục vụ giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn và các địa phương.

Ảnh minh họa.

Về đầu tư các khu tái định cư, đối với 8 hộ tái định cư thuộc Dự án Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn, UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Trường Lâm làm việc với UBND phường Trúc Lâm để thống nhất phương án bố trí vào Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng giai đoạn 2, tương tự 14 hộ thuộc Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp số 3.

Đối với 131 hộ có đất ở bị ảnh hưởng thuộc Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Miza Nghi Sơn, sau khi Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND xã Trường Lâm rà soát chính xác số hộ cần tái định cư, làm việc với UBND các phường Đào Duy Từ và Nghi Sơn để nghiên cứu phương án bố trí tại các khu tái định cư trên địa bàn phường Đào Duy Từ làm cơ sở để giới thiệu phương án tái định cư cho Nhân dân.

Trường hợp Nhân dân không đồng thuận, UBND xã Trường Lâm đề xuất xây dựng Khu tái định cư trên địa bàn phường đúng theo quy hoạch và đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. UBND xã Thanh Kỳ tổ chức hội nghị trực tiếp với Nhân dân, xác định chính xác nhu cầu tái định cư của từng hộ dân và đề xuất phương án thực hiện cụ thể phù hợp với thực tế.

Về đầu tư nghĩa trang, UBND xã Trường Lâm vận động Nhân dân di chuyển mồ mả thuộc các dự án đang giải phóng mặt bằng vào Nghĩa trang nhân dân (giai đoạn 2) trên địa bàn phường Đào Duy Từ. Trường hợp khoảng cách xa, điều kiện đi lại khó khăn, có thể xem xét phương án di chuyển vào các khu nghĩa trang hiện có, đang sử dụng trên địa bàn xã cho các hộ dân có nhu cầu.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, trong quá trình lập điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060, nghiên cứu bổ sung nghĩa trang tập trung phục vụ nhu cầu khu vực phía Nam Khu Kinh tế Nghi Sơn. Sau khi điều chỉnh Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đây là cơ sở để xem xét, đề xuất dự án đầu tư nghĩa trang.

UBND phường Đào Duy Từ chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu nghĩa trang để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án phát sinh trong thời gian tới, cũng như bố trí cho các hộ gia đình có người mất trên địa bàn, làm cơ sở đề xuất đầu tư giai đoạn 3, dự án Nghĩa trang nhân dân tại phường Đào Duy Từ theo quy định của pháp luật.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)